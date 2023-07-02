Федеральная сеть корейского стритфуда Chicko сорвала куш на тюменцах

Сеть корейских ресторанов Chicko побила рекорд по выручке благодаря открытию в Тюмени

03 июля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

В Тюмени заведение открыли 1 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время открытия первого заведения в Тюмени сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko установила собственный рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей, о чем рассказал основатель сети Сергей Лебедев. «658 000 рублей сделала команда Chicko Тюмень в первый день открытия на площади в 150 кв.м! Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров», — написал Лебедев в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Потом он также выложил скриншот, на котором, как утверждается, заработок заведения за второй день работы составил 604 тысячи рублей. Как отметила партнер тюменского филиала и учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло, проект был долгожданным для Тюмени. «Эмоции переполняли весь день и продолжают бушевать до сих пор. Главная из них — как же нашему городу был нужен этот проект! На протяжении всего дня не прекращались танцы, песни, не заканчивалось отличное настроение и добрые светлые эмоции всех гостей. Еще раз повторю. Сергей Лебедев — гений! Попал в самое сердце своей целевой аудитории, придумал потрясающий проект», — написала она в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени выстроилась громадная очередь из подростков, которые пришли на открытие первого ресторана Chicko в городе. Корреспондент агентства уточнил, что во время ожидания ребята танцевали популярные K-pop песни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время открытия первого заведения в Тюмени сеть корейских стритфуд-ресторанов Chicko установила собственный рекорд по выручке за один день. При этом за два дня тюменский ресторан заработал больше миллиона рублей, о чем рассказал основатель сети Сергей Лебедев. «658 000 рублей сделала команда Chicko Тюмень в первый день открытия на площади в 150 кв.м! Это новый рекорд по всей сети. Я так рад, что мы делаем такие феноменальные результаты. Все благодаря слаженной работе управляющей компании и команде партнеров», — написал Лебедев в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Потом он также выложил скриншот, на котором, как утверждается, заработок заведения за второй день работы составил 604 тысячи рублей. Как отметила партнер тюменского филиала и учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло, проект был долгожданным для Тюмени. «Эмоции переполняли весь день и продолжают бушевать до сих пор. Главная из них — как же нашему городу был нужен этот проект! На протяжении всего дня не прекращались танцы, песни, не заканчивалось отличное настроение и добрые светлые эмоции всех гостей. Еще раз повторю. Сергей Лебедев — гений! Попал в самое сердце своей целевой аудитории, придумал потрясающий проект», — написала она в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени выстроилась громадная очередь из подростков, которые пришли на открытие первого ресторана Chicko в городе. Корреспондент агентства уточнил, что во время ожидания ребята танцевали популярные K-pop песни.