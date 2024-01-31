Der Spiegel: план Зеленского о «тихом увольнении» Залужного провалился

01 февраля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Попытка увольнения Залужного показала отсутствие единогласия в руководстве Украины, пишет Der Spiegel Фото: Официальный сайт президента Украины План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило немецкое издание Der Spiegel. «Зеленский не хотел публично снимать главнокомандующего своим указом из-за его популярности среди военных. Зеленский надеялся показать украинцам „картину единения“, однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что президент Украины пытался убедить Залужного написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако тот отказался. Журналисты отмечают, в связи с напряжением между Зеленским и Залужным «в Киеве тревожно, а СМИ полны догадок». Залужный объявил о своем увольнении после встречи с Зеленским. Однако украинский президент передумал его увольнять из-за давления. со стороны западных стран. Особенно обеспокоены ситуацией оказались дипломаты США и Великобритании. Также предполагается, что Залужного не уволили, так как не нашли ему замену.

План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило немецкое издание Der Spiegel. «Зеленский не хотел публично снимать главнокомандующего своим указом из-за его популярности среди военных. Зеленский надеялся показать украинцам „картину единения“, однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что президент Украины пытался убедить Залужного написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако тот отказался. Журналисты отмечают, в связи с напряжением между Зеленским и Залужным «в Киеве тревожно, а СМИ полны догадок». Залужный объявил о своем увольнении после встречи с Зеленским. Однако украинский президент передумал его увольнять из-за давления. со стороны западных стран. Особенно обеспокоены ситуацией оказались дипломаты США и Великобритании. Также предполагается, что Залужного не уволили, так как не нашли ему замену.