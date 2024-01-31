31 января 2024

Der Spiegel: план Зеленского о «тихом увольнении» Залужного провалился

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Попытка увольнения Залужного показала отсутствие единогласия в руководстве Украины, пишет Der Spiegel Фото:

План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило немецкое издание Der Spiegel.

«Зеленский не хотел публично снимать главнокомандующего своим указом из-за его популярности среди военных. Зеленский надеялся показать украинцам „картину единения“, однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что президент Украины пытался убедить Залужного написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако тот отказался. Журналисты отмечают, в связи с напряжением между Зеленским и Залужным «в Киеве тревожно, а СМИ полны догадок».

Залужный объявил о своем увольнении после встречи с Зеленским. Однако украинский президент передумал его увольнять из-за давления. со стороны западных стран. Особенно обеспокоены ситуацией оказались дипломаты США и Великобритании. Также предполагается, что Залужного не уволили, так как не нашли ему замену.

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План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило немецкое издание Der Spiegel. «Зеленский не хотел публично снимать главнокомандующего своим указом из-за его популярности среди военных. Зеленский надеялся показать украинцам „картину единения“, однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства», — пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что президент Украины пытался убедить Залужного написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако тот отказался. Журналисты отмечают, в связи с напряжением между Зеленским и Залужным «в Киеве тревожно, а СМИ полны догадок». Залужный объявил о своем увольнении после встречи с Зеленским. Однако украинский президент передумал его увольнять из-за давления. со стороны западных стран. Особенно обеспокоены ситуацией оказались дипломаты США и Великобритании. Также предполагается, что Залужного не уволили, так как не нашли ему замену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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