31 января 2024

Авиарейс Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали в Кольцово. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиапарк, авиационный парк
Причина задержки рейса не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс 5N-502 авиакомпании Smart Avia в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был назначен 1 февраля в 07:05, а посадка в Санкт-Петербурге в 08:10 по местному времени. Рейс 5N-502 задержан до 07:35», — следует из онлайн-табло Кольцово. Однако с самого начала рейс был задержан в Екатеринбурге до 08:00.

Причина задержки вылета самолета не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс 5N-502 авиакомпании Smart Avia в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был назначен 1 февраля в 07:05, а посадка в Санкт-Петербурге в 08:10 по местному времени. Рейс 5N-502 задержан до 07:35», — следует из онлайн-табло Кольцово. Однако с самого начала рейс был задержан в Екатеринбурге до 08:00. Причина задержки вылета самолета не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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