Причина задержки рейса не уточняется
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс 5N-502 авиакомпании Smart Avia в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна B-737 из Екатеринбурга был назначен 1 февраля в 07:05, а посадка в Санкт-Петербурге в 08:10 по местному времени. Рейс 5N-502 задержан до 07:35», — следует из онлайн-табло Кольцово. Однако с самого начала рейс был задержан в Екатеринбурге до 08:00.
Причина задержки вылета самолета не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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