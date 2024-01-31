31 января 2024

Колумбийские наемники заявили о воровстве и коррупции в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
На Украине наемники пожаловались на коррупцию Фото:

Наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на воровство и коррупцию. Об этом заявил колумбийский «солдат удачи» Франк.

«В украинской армии процветает тотальная коррупция, которая выливается в недостаточное снабжение военных на передовой. Солдаты воюют с помощью АК-47», — передает газета «Известия» слова Франка.

По словам Франка, Запад отправляет оружие на Украину, но до фронта оно не доезжает. Другой наемник Сарате Ардила отмечает, что Украина — это самая коррумпированная страна. Он добавил, что здесь у солдат крадут деньги и проще уволиться из ВСУ, чем добиться положенных выплат.

Ранее российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков. Наемники жаловались на плохое отношение к ним местного населения, передает RT.

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Наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на воровство и коррупцию. Об этом заявил колумбийский «солдат удачи» Франк. «В украинской армии процветает тотальная коррупция, которая выливается в недостаточное снабжение военных на передовой. Солдаты воюют с помощью АК-47», — передает газета «Известия» слова Франка. По словам Франка, Запад отправляет оружие на Украину, но до фронта оно не доезжает. Другой наемник Сарате Ардила отмечает, что Украина — это самая коррумпированная страна. Он добавил, что здесь у солдат крадут деньги и проще уволиться из ВСУ, чем добиться положенных выплат. Ранее российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков. Наемники жаловались на плохое отношение к ним местного населения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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