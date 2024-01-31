Колумбийские наемники заявили о воровстве и коррупции в ВСУ

01 февраля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

На Украине наемники пожаловались на коррупцию Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на воровство и коррупцию. Об этом заявил колумбийский «солдат удачи» Франк. «В украинской армии процветает тотальная коррупция, которая выливается в недостаточное снабжение военных на передовой. Солдаты воюют с помощью АК-47», — передает газета «Известия» слова Франка. По словам Франка, Запад отправляет оружие на Украину, но до фронта оно не доезжает. Другой наемник Сарате Ардила отмечает, что Украина — это самая коррумпированная страна. Он добавил, что здесь у солдат крадут деньги и проще уволиться из ВСУ, чем добиться положенных выплат. Ранее российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков. Наемники жаловались на плохое отношение к ним местного населения, передает RT.

Наемники из Колумбии, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на воровство и коррупцию. Об этом заявил колумбийский «солдат удачи» Франк. «В украинской армии процветает тотальная коррупция, которая выливается в недостаточное снабжение военных на передовой. Солдаты воюют с помощью АК-47», — передает газета «Известия» слова Франка. По словам Франка, Запад отправляет оружие на Украину, но до фронта оно не доезжает. Другой наемник Сарате Ардила отмечает, что Украина — это самая коррумпированная страна. Он добавил, что здесь у солдат крадут деньги и проще уволиться из ВСУ, чем добиться положенных выплат. Ранее российская армия уничтожила на Купянском направлении более 40 украинских военных и иностранных боевиков. Наемники жаловались на плохое отношение к ним местного населения, передает RT.