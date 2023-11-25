Полковник запаса Насонов: наемники не хотят возвращаться на Украину

26 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Наемники не хотят оставаться на Украине на прежних условиях Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники не намерены возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов. «Несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта, наемники готовы на это. Они массово убывают. Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает. В диалоге между собой, родственниками и своими партнерами они утверждают, что на Украину больше не предполагают вернуться на прежних условиях», — сказал Роман Насонов. Иностранные наемники не желают сотрудничать с ВСУ на прежних условиях из-за высоких потерь. «Главной причиной отказа от возвращения и убытия в настоящее время является крайне высокая степень потерь наемников и их неготовность к риску такого порядка», — заключил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с URA.RU заявил, что количество иностранных наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем. Он добавил, что наемники никогда не встречали такого количества работы артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и такой интенсивности военных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные наемники не намерены возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов. «Несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта, наемники готовы на это. Они массово убывают. Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает. В диалоге между собой, родственниками и своими партнерами они утверждают, что на Украину больше не предполагают вернуться на прежних условиях», — сказал Роман Насонов. Иностранные наемники не желают сотрудничать с ВСУ на прежних условиях из-за высоких потерь. «Главной причиной отказа от возвращения и убытия в настоящее время является крайне высокая степень потерь наемников и их неготовность к риску такого порядка», — заключил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с URA.RU заявил, что количество иностранных наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем. Он добавил, что наемники никогда не встречали такого количества работы артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и такой интенсивности военных действий.