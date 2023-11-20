Марочко: иностранные наемники уезжают из Украины в Израиль

21 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники не готовы к интенсивности боев на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество иностранных наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее CNN сообщил, что наемники начинают покидать Украину из-за ожесточенных боев. По словам офицера ВСУ Дмитрия Костюка, иностранцы говорят, что были не готовы к подобным военным действиям и собираются расторгнуть контракт. «Мы наблюдаем отток иностранцев с Украины. Причем эта тенденция наблюдается на протяжении 3-4 месяцев. Самый большой отток ЧВК пошел, когда начался ближневосточный конфликт. Скорее всего, „солдаты удачи“ решили подзаработать денежек там, поскольку боевые действия сильно отличаются от тех, с которыми они столкнулись здесь, на линии боевого соприкосновения», — сказал Марочко. По словам собеседника агентства, главная цель наемников — это распорядиться заработанными деньгами. «В Донбассе их ждала масса неприятных сюрпризов. Все то, что рассказывали, оказалось ложью. Здесь они столкнулись с очень мощной силой в лице российской армии. Они просто никогда в жизни не видели такого количества работы артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и такой интенсивности военных действий. Естественно, те, кто решил заработать денег, их планируют потратить. А в таких условиях не каждому будет дана такая возможность, потому что потери у украинской армии даже среди иностранных наемников просто колоссальные. Это те факторы, на которые акцентируют внимание иностранцы», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество иностранных наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) стало резко сокращаться после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее CNN сообщил, что наемники начинают покидать Украину из-за ожесточенных боев. По словам офицера ВСУ Дмитрия Костюка, иностранцы говорят, что были не готовы к подобным военным действиям и собираются расторгнуть контракт. «Мы наблюдаем отток иностранцев с Украины. Причем эта тенденция наблюдается на протяжении 3-4 месяцев. Самый большой отток ЧВК пошел, когда начался ближневосточный конфликт. Скорее всего, „солдаты удачи“ решили подзаработать денежек там, поскольку боевые действия сильно отличаются от тех, с которыми они столкнулись здесь, на линии боевого соприкосновения», — сказал Марочко. По словам собеседника агентства, главная цель наемников — это распорядиться заработанными деньгами. «В Донбассе их ждала масса неприятных сюрпризов. Все то, что рассказывали, оказалось ложью. Здесь они столкнулись с очень мощной силой в лице российской армии. Они просто никогда в жизни не видели такого количества работы артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и такой интенсивности военных действий. Естественно, те, кто решил заработать денег, их планируют потратить. А в таких условиях не каждому будет дана такая возможность, потому что потери у украинской армии даже среди иностранных наемников просто колоссальные. Это те факторы, на которые акцентируют внимание иностранцы», — заключил он.