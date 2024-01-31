31 января 2024

Британия предложила передать Киеву подлежащие утилизации автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Для передачи автомобилей британцам выдадут необходимые документы Фото:

Министерство транспорта Великобритании предложило передавать Украине устаревшие автомобили, которые подлежат утилизации. С такой инициативой глава министерства Марк Харпер обратился к мэру Лондона Садику Хану.

«Я согласен с тем, что жители Лондона должны иметь возможность передавать Украине подходящие автомобили, используя программу утилизации ULEZ, и рекомендуем вам внести в нее изменения, чтобы это стало возможным», — следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. По его мнению, для подобных пожертвований Украине не существует препятствий.

В минтрансе Британии уже намерены облегчить процесс передачи машин, подлежащих утилизации, Киеву. Владельцам таких автомобилей будут выданы необходимые документы.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил местным жителям пожертвовать свои зарплаты Украине, чтобы Киев смог закупить боеприпасы. На призыв к пожертвованиям болгары возмутились, объяснив это тем, что у страны множество своих социальных проблем, передает «Царьград».

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Министерство транспорта Великобритании предложило передавать Украине устаревшие автомобили, которые подлежат утилизации. С такой инициативой глава министерства Марк Харпер обратился к мэру Лондона Садику Хану. «Я согласен с тем, что жители Лондона должны иметь возможность передавать Украине подходящие автомобили, используя программу утилизации ULEZ, и рекомендуем вам внести в нее изменения, чтобы это стало возможным», — следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. По его мнению, для подобных пожертвований Украине не существует препятствий. В минтрансе Британии уже намерены облегчить процесс передачи машин, подлежащих утилизации, Киеву. Владельцам таких автомобилей будут выданы необходимые документы. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил местным жителям пожертвовать свои зарплаты Украине, чтобы Киев смог закупить боеприпасы. На призыв к пожертвованиям болгары возмутились, объяснив это тем, что у страны множество своих социальных проблем, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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