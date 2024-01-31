Британия предложила передать Киеву подлежащие утилизации автомобили

01 февраля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Для передачи автомобилей британцам выдадут необходимые документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство транспорта Великобритании предложило передавать Украине устаревшие автомобили, которые подлежат утилизации. С такой инициативой глава министерства Марк Харпер обратился к мэру Лондона Садику Хану. «Я согласен с тем, что жители Лондона должны иметь возможность передавать Украине подходящие автомобили, используя программу утилизации ULEZ, и рекомендуем вам внести в нее изменения, чтобы это стало возможным», — следует из документа , опубликованного на сайте ведомства. По его мнению, для подобных пожертвований Украине не существует препятствий. В минтрансе Британии уже намерены облегчить процесс передачи машин, подлежащих утилизации, Киеву. Владельцам таких автомобилей будут выданы необходимые документы. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил местным жителям пожертвовать свои зарплаты Украине, чтобы Киев смог закупить боеприпасы. На призыв к пожертвованиям болгары возмутились, объяснив это тем, что у страны множество своих социальных проблем, передает «Царьград».

Министерство транспорта Великобритании предложило передавать Украине устаревшие автомобили, которые подлежат утилизации. С такой инициативой глава министерства Марк Харпер обратился к мэру Лондона Садику Хану. «Я согласен с тем, что жители Лондона должны иметь возможность передавать Украине подходящие автомобили, используя программу утилизации ULEZ, и рекомендуем вам внести в нее изменения, чтобы это стало возможным», — следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. По его мнению, для подобных пожертвований Украине не существует препятствий. В минтрансе Британии уже намерены облегчить процесс передачи машин, подлежащих утилизации, Киеву. Владельцам таких автомобилей будут выданы необходимые документы. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил местным жителям пожертвовать свои зарплаты Украине, чтобы Киев смог закупить боеприпасы. На призыв к пожертвованиям болгары возмутились, объяснив это тем, что у страны множество своих социальных проблем, передает «Царьград».