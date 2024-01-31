Что известно об убийстве молодого бойца ММА Мутаева

В Махачкале застрелили спортсмена ММА Мутаева

01 февраля 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Магомед Мутаев погиб от восьми огнестрельных ранений Фото: Илья Московец © URA.RU В Махачкале убили молодого бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU собрало главное к этому часу. Что случилось Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. По данным SHOT, неизвестный поджидал его с тренировки в подъезде, он подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову. Парень скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В городе был объявлен план «Перехват», полиция начала розыск убийцы. Это было не первое покушение на Мутаева. Летом 2023 года в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого молодой боец сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал. Личность подозреваемого В МВД по Республики Дагестан сообщили, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена. По информации СМИ, в гибели спортсмена, предположительно, виновен 18-летний парень. Причины нападения пока не озвучиваются. Кто такой Магомед Мутаев Магомеду Мутаеву было 20 лет. Погибший занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мутаев является победителем на AMC Fight Nights 120. А также он выиграл турнираAMC Fight Nights 122. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Махачкале убили молодого бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU собрало главное к этому часу. Что случилось Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. По данным SHOT, неизвестный поджидал его с тренировки в подъезде, он подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову. Парень скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В городе был объявлен план «Перехват», полиция начала розыск убийцы. Это было не первое покушение на Мутаева. Летом 2023 года в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого молодой боец сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал. Личность подозреваемого В МВД по Республики Дагестан сообщили, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена. По информации СМИ, в гибели спортсмена, предположительно, виновен 18-летний парень. Причины нападения пока не озвучиваются. Кто такой Магомед Мутаев Магомеду Мутаеву было 20 лет. Погибший занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мутаев является победителем на AMC Fight Nights 120. А также он выиграл турнираAMC Fight Nights 122.