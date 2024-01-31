31 января 2024

Что известно об убийстве молодого бойца ММА Мутаева

В Махачкале застрелили спортсмена ММА Мутаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Магомед Мутаев погиб от восьми огнестрельных ранений Фото:

В Махачкале убили молодого бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU собрало главное к этому часу.

Что случилось

Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. По данным SHOT, неизвестный поджидал его с тренировки в подъезде, он подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову. Парень скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В городе был объявлен план «Перехват», полиция начала розыск убийцы.

Это было не первое покушение на Мутаева. Летом 2023 года в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого молодой боец сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал.

Личность подозреваемого

В МВД по Республики Дагестан сообщили, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена. По информации СМИ, в гибели спортсмена, предположительно, виновен 18-летний парень. Причины нападения пока не озвучиваются.

Кто такой Магомед Мутаев

Магомеду Мутаеву было 20 лет. Погибший занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мутаев является победителем на AMC Fight Nights 120. А также он выиграл турнираAMC Fight Nights 122.

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В Махачкале убили молодого бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU собрало главное к этому часу. Что случилось Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. По данным SHOT, неизвестный поджидал его с тренировки в подъезде, он подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову. Парень скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В городе был объявлен план «Перехват», полиция начала розыск убийцы. Это было не первое покушение на Мутаева. Летом 2023 года в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого молодой боец сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал. Личность подозреваемого В МВД по Республики Дагестан сообщили, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена. По информации СМИ, в гибели спортсмена, предположительно, виновен 18-летний парень. Причины нападения пока не озвучиваются. Кто такой Магомед Мутаев Магомеду Мутаеву было 20 лет. Погибший занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мутаев является победителем на AMC Fight Nights 120. А также он выиграл турнираAMC Fight Nights 122.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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