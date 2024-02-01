На Украине обвинили Залужного в потере десяти бригад ВСУ

01 февраля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

ВСУ из-за командования Залужного потеряла десяти украинских бригад Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный виноват в провале контрнаступления, которое привило к потере десяти украинских бригад. Об этом заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. «Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — приводят слова Мосийчука РИА Новости. Как уточнил бывший депутат, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, потому что именно он отдавал приказы. Залужный заявлял, что украинская армия не смогла совершить прорыв и конфликт зашел в тупик. По его словам, ВСУ помешали минные поля и способность России уничтожать поставляемую Западом технику, передает телеканал 360. Однако генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в ноябре прошлого года в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявлял, что виновником провала стал Залужный. Он также утверждал, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный виноват в провале контрнаступления, которое привило к потере десяти украинских бригад. Об этом заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. «Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — приводят слова Мосийчука РИА Новости. Как уточнил бывший депутат, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, потому что именно он отдавал приказы. Залужный заявлял, что украинская армия не смогла совершить прорыв и конфликт зашел в тупик. По его словам, ВСУ помешали минные поля и способность России уничтожать поставляемую Западом технику, передает телеканал 360. Однако генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в ноябре прошлого года в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявлял, что виновником провала стал Залужный. Он также утверждал, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано.