На Украине обвинили Залужного в потере десяти бригад ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный виноват в провале контрнаступления, которое привило к потере десяти украинских бригад. Об этом заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — приводят слова Мосийчука РИА Новости. Как уточнил бывший депутат, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, потому что именно он отдавал приказы.
Залужный заявлял, что украинская армия не смогла совершить прорыв и конфликт зашел в тупик. По его словам, ВСУ помешали минные поля и способность России уничтожать поставляемую Западом технику, передает телеканал 360. Однако генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в ноябре прошлого года в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявлял, что виновником провала стал Залужный. Он также утверждал, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано.
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