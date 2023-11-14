Генерал ВСУ жестко высказался о Залужном из-за провала контрнаступления

Генерал ВСУ Марченко: Залужный является виновником провала контрнаступления ВСУ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный не заслуживает тех хвалебных отзывов, которые ему предоставлены, заявил Дмитрий Марченко Фото:

Виновником провала контрнаступления Вооруженных сил Украины стал главнокомандующий армии Валерий Залужный, который принимал неправильные решение в ходе планирования операции. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Кто заставлял бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Мы же думали, что Залужный гениальный полководец», — заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву на его youtube-канале. Он также утверждает, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано.

Марченко выразил недовольство подобной тактикой, задав риторический вопрос о гениальности полководческих способностей Залужного. Генерал посчитал необходимым прекратить создание идолов.

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Виновником провала контрнаступления Вооруженных сил Украины стал главнокомандующий армии Валерий Залужный, который принимал неправильные решение в ходе планирования операции. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. «Кто заставлял бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Мы же думали, что Залужный гениальный полководец», — заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву на его youtube-канале. Он также утверждает, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано. Марченко выразил недовольство подобной тактикой, задав риторический вопрос о гениальности полководческих способностей Залужного. Генерал посчитал необходимым прекратить создание идолов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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