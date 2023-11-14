Генерал ВСУ жестко высказался о Залужном из-за провала контрнаступления

Генерал ВСУ Марченко: Залужный является виновником провала контрнаступления ВСУ

14 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный не заслуживает тех хвалебных отзывов, которые ему предоставлены, заявил Дмитрий Марченко Фото: Официальный сайт президента Украины Виновником провала контрнаступления Вооруженных сил Украины стал главнокомандующий армии Валерий Залужный, который принимал неправильные решение в ходе планирования операции. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. «Кто заставлял бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Мы же думали, что Залужный гениальный полководец», — заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву на его youtube-канале. Он также утверждает, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано. Марченко выразил недовольство подобной тактикой, задав риторический вопрос о гениальности полководческих способностей Залужного. Генерал посчитал необходимым прекратить создание идолов.

Виновником провала контрнаступления Вооруженных сил Украины стал главнокомандующий армии Валерий Залужный, который принимал неправильные решение в ходе планирования операции. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. «Кто заставлял бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Мы же думали, что Залужный гениальный полководец», — заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву на его youtube-канале. Он также утверждает, что главнокомандующий ВСУ виновен в том, что контрнаступление началось не в том месте, где было запланировано. Марченко выразил недовольство подобной тактикой, задав риторический вопрос о гениальности полководческих способностей Залужного. Генерал посчитал необходимым прекратить создание идолов.