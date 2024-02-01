Мурашко раскрыл, сколько выделяется средств на реабилитацию раненых в ходе СВО

На три года для реабилитации раненных в ходе спецоперации выделяется более 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«По поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей», — сказал Мурашко РИА Новости. По его словам, по программе госгарантий бесплатной медицинской помощи участники СВО получают лечение вне очереди и госпитализируются именно в те медучреждения, которые требуются пациенту.
Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что в новых регионах России планируется внедрять современные подходы по медицинской реабилитации ветеранов боевых действий. По ее словам, необходимо выработать комплекс практических решений для максимально быстрого возвращения людей к обычной жизни, передает деловое издание «Взгляд».
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