Новый коррупционный скандал на Украине возмутил американских конгрессменов

01 февраля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Конгрессменов возмутил очередной коррупционный скандал в ВСУ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские конгрессмены возмутились коррупцией на Украине, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Их комментарии представило издание The American Conservative. Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. «Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства», — приводит издание слова конгрессмена от Аризоны, республиканца Эли Крэйн. По его словам, этот инцидент является лишь «верхушкой айсберга». Член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл заявил, что всего несколько лет назад Украина считалась страной для отмывания денег политиков. Он считает, что смешно надеяться на то, что в Киеве научились распоряжаться финансами. Ранее сообщалось, что СБУ начала обыски у сотрудников Министерства обороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал». По версии следствия, они украли около 1,5 миллиарда на закупках снарядов, передает «Национальная служба новостей».

Американские конгрессмены возмутились коррупцией на Украине, выступив с критикой политики США по финансированию Киева. Их комментарии представило издание The American Conservative. Ранее на Украине раскрыли схему хищения бюджетных средств с участием чиновников Минобороны. «Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства», — приводит издание слова конгрессмена от Аризоны, республиканца Эли Крэйн. По его словам, этот инцидент является лишь «верхушкой айсберга». Член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл заявил, что всего несколько лет назад Украина считалась страной для отмывания денег политиков. Он считает, что смешно надеяться на то, что в Киеве научились распоряжаться финансами. Ранее сообщалось, что СБУ начала обыски у сотрудников Министерства обороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал». По версии следствия, они украли около 1,5 миллиарда на закупках снарядов, передает «Национальная служба новостей».