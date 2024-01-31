Улица Дзержинского в Кургане частично перекрыта для проезда транспорта

01 февраля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Участок дороги закрывают на месяц для работ по замене коллектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане коммунальщики перекрыли участок дороги по улице Дзержинского на месяц для замены коллектора. Об этом сообщает АО «Водный союз» в telegram-канале. «Участок дороги на Дзержинском кольце на месяц закрыт для движения. Параллельно с проведением масштабных работ по замене коллектора диаметром 1500 мм по улице Дзержинского, бригады „Водного Союза“ перекладывают боковые притоки, которые соединяют магистральный коллектор с разводящими городскими сетями», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». Участок притока, по данным «Водного Союза», рабочие бригады заменят на новую полиэтиленовую трубу. Для этого коммунальщикам потребовалось закрыть движение транспорта на участке развязки между домами по улице Дзержинского, 52а и улице Бурова-Петрова, 100. Работы по замене пройдут с 1 февраля по 1 марта, как сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики раньше сроков открыли проезд для машин по центральной улице. Перекрытие было необходимо для ремонта коллектора.

В Кургане коммунальщики перекрыли участок дороги по улице Дзержинского на месяц для замены коллектора. Об этом сообщает АО «Водный союз» в telegram-канале. «Участок дороги на Дзержинском кольце на месяц закрыт для движения. Параллельно с проведением масштабных работ по замене коллектора диаметром 1500 мм по улице Дзержинского, бригады „Водного Союза“ перекладывают боковые притоки, которые соединяют магистральный коллектор с разводящими городскими сетями», — указано в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». Участок притока, по данным «Водного Союза», рабочие бригады заменят на новую полиэтиленовую трубу. Для этого коммунальщикам потребовалось закрыть движение транспорта на участке развязки между домами по улице Дзержинского, 52а и улице Бурова-Петрова, 100. Работы по замене пройдут с 1 февраля по 1 марта, как сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что курганские коммунальщики раньше сроков открыли проезд для машин по центральной улице. Перекрытие было необходимо для ремонта коллектора.