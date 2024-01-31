В Пермском крае подорожал бензин

В Прикамье за неделю увеличилась стоимость бензина
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата.
«Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на четыре копейки. Его стоимость составила 50,71 рублей. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на семь копеек и составляет теперь 55,12 рублей. Дизельное топливо также подорожало на пять копеек. Неизменной осталась лишь стоимость бензина марки АИ-98», — сообщает ведомство.
С 23 по 29 января рост стоимости топлива зафиксирован в 18 регионах страны. Подешевел бензин лишь в республике Тыва и Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что ценами на бензин заинтересовалось Пермское УФАС.
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