31 января 2024

В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье за неделю увеличилась стоимость бензина Фото:

Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата.

«Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на четыре копейки. Его стоимость составила 50,71 рублей. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на семь копеек и составляет теперь 55,12 рублей. Дизельное топливо также подорожало на пять копеек. Неизменной осталась лишь стоимость бензина марки АИ-98», — сообщает ведомство.

С 23 по 29 января рост стоимости топлива зафиксирован в 18 регионах страны. Подешевел бензин лишь в республике Тыва и Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что ценами на бензин заинтересовалось Пермское УФАС.

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Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти. Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата. «Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на четыре копейки. Его стоимость составила 50,71 рублей. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на семь копеек и составляет теперь 55,12 рублей. Дизельное топливо также подорожало на пять копеек. Неизменной осталась лишь стоимость бензина марки АИ-98», — сообщает ведомство. С 23 по 29 января рост стоимости топлива зафиксирован в 18 регионах страны. Подешевел бензин лишь в республике Тыва и Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что ценами на бензин заинтересовалось Пермское УФАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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