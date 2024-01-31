31 января 2024

Пермское ГУ МВД рассказало подробности инцидента с мужчиной, пришедшим в детсад с ножом

Полиция проводит проверку после инцидента с пермяком, пришедшим в детсад с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, машина полиции, полиция
Полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно Фото:

В Перми полиция проводит проверку после инцидента с мужчиной, который вел себя неадекватно на территории детского сада. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU уточнили, что инцидент произошел 31 января на улице 2-я Гамовская.

«В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей. Они сообщили, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет, похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Какой именно предмет был изъят у агрессивно настроенного пермяка, не уточняется. Ранее очевидцы разместили видео в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что на территории детсада замечен мужчина с ножом. На нем видно, как горожанин ведет несвязную беседу с несколькими мужчинами. Затем в сторону пермяка производят несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

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В Перми полиция проводит проверку после инцидента с мужчиной, который вел себя неадекватно на территории детского сада. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU уточнили, что инцидент произошел 31 января на улице 2-я Гамовская. «В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей. Они сообщили, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет, похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Какой именно предмет был изъят у агрессивно настроенного пермяка, не уточняется. Ранее очевидцы разместили видео в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что на территории детсада замечен мужчина с ножом. На нем видно, как горожанин ведет несвязную беседу с несколькими мужчинами. Затем в сторону пермяка производят несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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