Пермское ГУ МВД рассказало подробности инцидента с мужчиной, пришедшим в детсад с ножом

Полиция проводит проверку после инцидента с пермяком, пришедшим в детсад с ножом

01 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми полиция проводит проверку после инцидента с мужчиной, который вел себя неадекватно на территории детского сада. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU уточнили, что инцидент произошел 31 января на улице 2-я Гамовская. «В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей. Они сообщили, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет, похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Какой именно предмет был изъят у агрессивно настроенного пермяка, не уточняется. Ранее очевидцы разместили видео в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что на территории детсада замечен мужчина с ножом. На нем видно, как горожанин ведет несвязную беседу с несколькими мужчинами. Затем в сторону пермяка производят несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

В Перми полиция проводит проверку после инцидента с мужчиной, который вел себя неадекватно на территории детского сада. В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью URA.RU уточнили, что инцидент произошел 31 января на улице 2-я Гамовская. «В вечернее время 31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми поступили сообщения от местных жителей. Они сообщили, что на улице 2-я Гамовская находится мужчина, который ведет себя неадекватно, в руках держит предмет, похожий на нож. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Какой именно предмет был изъят у агрессивно настроенного пермяка, не уточняется. Ранее очевидцы разместили видео в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что на территории детсада замечен мужчина с ножом. На нем видно, как горожанин ведет несвязную беседу с несколькими мужчинами. Затем в сторону пермяка производят несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.