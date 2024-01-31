31 января 2024

На полки пермских магазинов вернулся Nesquik. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сысертский завод художественного фарфора. Сысерть, сахар, кофе, фарфор сысерти, кофейная чашка
В продажу поступил какао напиток Фото:

В пермских магазинах стали продавать какао напиток Nesquik, который импортируют из Турции. Его стоимость — 299,99 рублей за 200 грамм.

«В пермскую „Монетку“ завезли Nesquik. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

Напиток появился не только в Перми. Также его стали продавать в ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, пишет telegram-канал «URA.RU». Ранее компания Nestle, которой принадлежит Nesquik, остановила продажу и работу бренда в России.

Напиток продается в магазине «Монетка»
Напиток продается в магазине «Монетка»
Фото:
На упаковке есть наклейка на русском языке
На упаковке есть наклейка на русском языке
Фото:

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В пермских магазинах стали продавать какао напиток Nesquik, который импортируют из Турции. Его стоимость — 299,99 рублей за 200 грамм. «В пермскую „Монетку“ завезли Nesquik. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Напиток появился не только в Перми. Также его стали продавать в ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, пишет telegram-канал «URA.RU». Ранее компания Nestle, которой принадлежит Nesquik, остановила продажу и работу бренда в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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