В продажу поступил какао напиток
В пермских магазинах стали продавать какао напиток Nesquik, который импортируют из Турции. Его стоимость — 299,99 рублей за 200 грамм.
«В пермскую „Монетку“ завезли Nesquik. Упаковка полностью на турецком, разве что есть наклейка с переводом сзади», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
Напиток появился не только в Перми. Также его стали продавать в ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, пишет telegram-канал «URA.RU». Ранее компания Nestle, которой принадлежит Nesquik, остановила продажу и работу бренда в России.
Напиток продается в магазине «Монетка»
На упаковке есть наклейка на русском языке
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