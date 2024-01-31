В Тюмени футбольных фанатов просят беречь свои трещотки

В Тюмени в феврале пройдут игры PARI-Кубка Лиги 2024 по мини-футболу

01 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Тюменские экологи просят во время матчей использовать повторно атрибутику из неперерабатываемых материалов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени в преддверии мини-футбольного турнира, болельщиков просят не выбрасывать пластиковую атрибутику на стадионе, а использовать ее повторно. Как рассказали URA.RU в Тюменском экологическом объединении (ТЭО), футбольные трещотки и гудки изготавливаются из сырья, которое не разлагается и наносит вред экологии. «Совместно с мини-футбольным клубом „Тюмень“ мы подготовили памятку для болельщиков перед соревнованиями. Трещалки и прочие шумелки часто изготавливаются из неперерабатываемых материалов. Лучше использовать как можно дольше», — рассказали URA.RU в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО». Тюмень с 3 февраля принимает игры PARI-Кубка Лиги 2024. Для участия в нем приедут восемь лучших мини-футбольных команд со всей России. Во время домашних матчей, МФК «Тюмень» совместно с ТЭО организовывают эковикторины с призами для болельщиков.

В Тюмени в преддверии мини-футбольного турнира, болельщиков просят не выбрасывать пластиковую атрибутику на стадионе, а использовать ее повторно. Как рассказали URA.RU в Тюменском экологическом объединении (ТЭО), футбольные трещотки и гудки изготавливаются из сырья, которое не разлагается и наносит вред экологии. «Совместно с мини-футбольным клубом „Тюмень“ мы подготовили памятку для болельщиков перед соревнованиями. Трещалки и прочие шумелки часто изготавливаются из неперерабатываемых материалов. Лучше использовать как можно дольше», — рассказали URA.RU в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО». Тюмень с 3 февраля принимает игры PARI-Кубка Лиги 2024. Для участия в нем приедут восемь лучших мини-футбольных команд со всей России. Во время домашних матчей, МФК «Тюмень» совместно с ТЭО организовывают эковикторины с призами для болельщиков.