В Тюмени футбольных фанатов просят беречь свои трещотки

В Тюмени в преддверии мини-футбольного турнира, болельщиков просят не выбрасывать пластиковую атрибутику на стадионе, а использовать ее повторно. Как рассказали URA.RU в Тюменском экологическом объединении (ТЭО), футбольные трещотки и гудки изготавливаются из сырья, которое не разлагается и наносит вред экологии.
«Совместно с мини-футбольным клубом „Тюмень“ мы подготовили памятку для болельщиков перед соревнованиями. Трещалки и прочие шумелки часто изготавливаются из неперерабатываемых материалов. Лучше использовать как можно дольше», — рассказали URA.RU в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Тюмень с 3 февраля принимает игры PARI-Кубка Лиги 2024. Для участия в нем приедут восемь лучших мини-футбольных команд со всей России. Во время домашних матчей, МФК «Тюмень» совместно с ТЭО организовывают эковикторины с призами для болельщиков.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.