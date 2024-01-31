31 января 2024

В Челябинской области потратят 83 млн рублей на станции для электромобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, электромобиль, зарядка, электрозаправка, зарядная станция, электромашина, завод электромашина
За год в регионе планируют установить 30 электрозарядных станций для автомобилей Фото:

В Челябинской области выделено субсидирование суммой почти 83 миллиона рублей на расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. В 2024 году в регионе установят 30 новых ЭЗС, сообщила министр экономразвития области Наталья Лугачева.

«В 2023 году в рамках программы субсидирования ввели в эксплуатацию 13 быстрых ЭЗС, таким образом, на сегодняшний день в Челябинской области действуют 92 ЭЗС. А в 2024 году планируется ввести еще 30. Объем финансирования составит 82,8 млн рублей», — сообщила Лугачева ТАСС.

За 2023 год на ЭЗС в регионе был выделен 31 миллион рублей. Наиболее развита сеть станций в Челябинске, сейчас запланирован запуск точек на региональных и федеральных трассах области. В регионе также отменен налог на транспорт для владельцев электроавто, а таксопаркам с 2024 года планируют выделить субсидии для приобретения электромобилей.

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В Челябинской области выделено субсидирование суммой почти 83 миллиона рублей на расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. В 2024 году в регионе установят 30 новых ЭЗС, сообщила министр экономразвития области Наталья Лугачева. «В 2023 году в рамках программы субсидирования ввели в эксплуатацию 13 быстрых ЭЗС, таким образом, на сегодняшний день в Челябинской области действуют 92 ЭЗС. А в 2024 году планируется ввести еще 30. Объем финансирования составит 82,8 млн рублей», — сообщила Лугачева ТАСС. За 2023 год на ЭЗС в регионе был выделен 31 миллион рублей. Наиболее развита сеть станций в Челябинске, сейчас запланирован запуск точек на региональных и федеральных трассах области. В регионе также отменен налог на транспорт для владельцев электроавто, а таксопаркам с 2024 года планируют выделить субсидии для приобретения электромобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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