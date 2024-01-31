В Челябинской области потратят 83 млн рублей на станции для электромобилей

В Челябинской области выделено субсидирование суммой почти 83 миллиона рублей на расширение сети электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. В 2024 году в регионе установят 30 новых ЭЗС, сообщила министр экономразвития области Наталья Лугачева.
«В 2023 году в рамках программы субсидирования ввели в эксплуатацию 13 быстрых ЭЗС, таким образом, на сегодняшний день в Челябинской области действуют 92 ЭЗС. А в 2024 году планируется ввести еще 30. Объем финансирования составит 82,8 млн рублей», — сообщила Лугачева ТАСС.
За 2023 год на ЭЗС в регионе был выделен 31 миллион рублей. Наиболее развита сеть станций в Челябинске, сейчас запланирован запуск точек на региональных и федеральных трассах области. В регионе также отменен налог на транспорт для владельцев электроавто, а таксопаркам с 2024 года планируют выделить субсидии для приобретения электромобилей.
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