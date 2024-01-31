31 января 2024

В Сургуте из-за ДТП перекрыли дорогу в аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, гаи, гибдд, дпс, ограничительная лента
После регистрации ДТП движение восстановят Фото:

В Сургуте из-за ДТП перекрыта дорога в сторону аэропорта. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«В сторону аэропорта на пятом километре прям на светофоре произошло ДТП. Из-за аварии дорога перекрыта. Машинам не проехать», — сообщил Носков.

В полиции Сургута сообщили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Для безопасности временно было ограничено движение по автодороге.

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В Сургуте из-за ДТП перекрыта дорога в сторону аэропорта. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «В сторону аэропорта на пятом километре прям на светофоре произошло ДТП. Из-за аварии дорога перекрыта. Машинам не проехать», — сообщил Носков. В полиции Сургута сообщили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Для безопасности временно было ограничено движение по автодороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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