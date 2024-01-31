В Сургуте из-за ДТП перекрыли дорогу в аэропорт

После регистрации ДТП движение восстановят
В Сургуте из-за ДТП перекрыта дорога в сторону аэропорта. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.
«В сторону аэропорта на пятом километре прям на светофоре произошло ДТП. Из-за аварии дорога перекрыта. Машинам не проехать», — сообщил Носков.
В полиции Сургута сообщили, что произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Для безопасности временно было ограничено движение по автодороге.
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