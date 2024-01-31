Мэр Тобольска пояснил, когда на окраинах города появится водопровод

Дата начала работ по строительству водопровода пока не назначена
Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев дал поручение разработать проект центрального водоснабжения улицы Савинская Иртышского микрорайона города. Об этом Афанасьев заявил в своем telegram-канале.
«В микрорайоне Иртышский, как и во всех микрорайонах города, идет последовательное развитие инфраструктуры инженерных сетей. Поручил разработать проектную документацию по данному участку», — сообщил Афанасьев.
Он пояснил, что в первую очередь водопровод строят в районах, где он обеспечит питьевой водой максимальное количество жителей Тобольска. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать бюджетные средства.
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