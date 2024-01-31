31 января 2024

Мэр Тобольска пояснил, когда на окраинах города появится водопровод

Администрация Тобольска разработает проект водоснабжения старого района города
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Дата начала работ по строительству водопровода пока не назначена Фото:

Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев дал поручение разработать проект центрального водоснабжения улицы Савинская Иртышского микрорайона города. Об этом Афанасьев заявил в своем telegram-канале.

«В микрорайоне Иртышский, как и во всех микрорайонах города, идет последовательное развитие инфраструктуры инженерных сетей. Поручил разработать проектную документацию по данному участку», — сообщил Афанасьев.

Он пояснил, что в первую очередь водопровод строят в районах, где он обеспечит питьевой водой максимальное количество жителей Тобольска. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать бюджетные средства.

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Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев дал поручение разработать проект центрального водоснабжения улицы Савинская Иртышского микрорайона города. Об этом Афанасьев заявил в своем telegram-канале. «В микрорайоне Иртышский, как и во всех микрорайонах города, идет последовательное развитие инфраструктуры инженерных сетей. Поручил разработать проектную документацию по данному участку», — сообщил Афанасьев. Он пояснил, что в первую очередь водопровод строят в районах, где он обеспечит питьевой водой максимальное количество жителей Тобольска. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать бюджетные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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