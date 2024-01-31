ВККС рассмотрит жалобы бывшего председателя суда в ЯНАО

01 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

ВККС рассмотрит жалобы судьи из Лабытнанги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ будут рассмотрены две жалобы служителя Фемиды из Лабытнангского городского суда ЯНАО. Андрей Карплюк по решению местной ККС был привлечен 11 октября 2023 года к дисциплинарной ответственности, а также лишен должности председателя суда. Заседание ВККС состоится 7 февраля, сообщается на сайте органа судейского сообщества. «Подлежат рассмотрению 7 февраля <…> рассмотрение жалобы судьи Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Карплюка Андрея Викторовича на решение квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 октября 2023 года о досрочном прекращении его полномочий председателя указанного суда», — сообщается на сайте ВККС. Кроме этого, будет рассмотрена жалоба Карплюка о привлечении к дисциплинарной ответственности. Какой именно проступок совершил председатель, в протоколе коллегии, состоявшейся в октябре прошлого года, не уточняется. На сайте ККС ЯНАО решение органа судейского сообщества не размещено. Исполняющим обязанности председателя городского суда Лабытнанги был назначен судья Алексей Тюнин.

На очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ будут рассмотрены две жалобы служителя Фемиды из Лабытнангского городского суда ЯНАО. Андрей Карплюк по решению местной ККС был привлечен 11 октября 2023 года к дисциплинарной ответственности, а также лишен должности председателя суда. Заседание ВККС состоится 7 февраля, сообщается на сайте органа судейского сообщества. «Подлежат рассмотрению 7 февраля <…> рассмотрение жалобы судьи Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Карплюка Андрея Викторовича на решение квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 октября 2023 года о досрочном прекращении его полномочий председателя указанного суда», — сообщается на сайте ВККС. Кроме этого, будет рассмотрена жалоба Карплюка о привлечении к дисциплинарной ответственности. Какой именно проступок совершил председатель, в протоколе коллегии, состоявшейся в октябре прошлого года, не уточняется. На сайте ККС ЯНАО решение органа судейского сообщества не размещено. Исполняющим обязанности председателя городского суда Лабытнанги был назначен судья Алексей Тюнин.