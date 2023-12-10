Скандалы, отставки и назначения в судах ЯНАО в 2023 году

В ЯНАО четыре городских суда работают без постоянного председателя

В судах ЯНАО в 2023 году произошло назначений больше, чем отставок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В судах ЯНАО за 2023 год сменилось несколько руководителей. В настоящее время остаются вакантными посты председателя городских судов в четырех муниципалитетах, в Лабытнанги смена председателя произошла по решению квалификационной комиссии. О перестановках в судебной системе округа читайте в материале URA.RU.

В каких судах нет председателя

В городских судах Салехарда, Муравленко, Лабытнанги и Нового Уренгоя остаются вакантными посты председателей. В Салехарде с ноября обязанности председателя, после ухода в почетную отставку Ильи Ляна выполняет судья Данил Яковлев. Обязанности председателя Новоуренгойского городского суда с февраля выполняет Юля Кайгародова. В Муравленко временно выполняет обязанности председателя Алексей Матюшенко.

Скандал в городском суде Лабытнанги

В Лабытнанги смена руководства суда произошла в результате дисциплинарного проступка со стороны председателя Андрея Карплюка, какой именно проступок совершил председатель, в протоколе коллегии не уточняется. На прошедшем в октябре девятом внеочередном заседании судейской коллегии ему было объявлено предупреждение, также он был отставлен с поста председателя, но остался в должности судьи. После этого, исполняющим обязанности председателя городского суда Лабытнанги был назначен судья Алексей Тюнин.

Судьи, назначенные на должность в течение года

Указом президента РФ Владимира Путина, новый руководитель появился в Арбитражном суде округа. В мае им стал Даниил Дерхо. В сентябре в Арбитражный суд ЯНАО заместителем председателя был назначен Максим Голощапов. Были назначены новые судьи — в апреле Мерген Санджиев, в сентябре Сария Данилова.

В суде ЯНАО новым заместителем председателя в декабре стала Юлия Башкова. В течение года на пост судей были назначены Юлия Селиверстова (июль), Эдуард Курманов (август), Наталия Калашникова (декабрь).

В Ноябрьский городской суд на должности заместителей председателя были назначены судья Наталья Романова в августе, а в сентябре судья Татьяна Габова. Мировой судья из ХМАО Регина Фаткуллина в ноябре заняла пост судьи Ноябрьского горсуда.

В Новоуренгойском суде также появился заместитель председателя. В апреле им стала судья Стелла Волошина. А в ноябре помощник судьи Василий Бурков стал полноценным судьей.

Полностью обновился состав Тазовского районного суда — в январе на должность судьи была назначена Надежда Елисеева, в феврале — Артем Лоскутов. В мае на пост председателя суда района был назначен Руслан Бекшенев.

В суде Лабытнанги в мае впервые была приведена к присяге судья Ирина Даниленко. В суд Салехарда в июне на пост судей были назначены Анатолий Антонов и Наталия Подгайная, а суд Муравленко — Александр Петров. В августе в Пуровском райсуде должность судьи получила Валентина Безденежная, перешедшая с поста мирового судьи.

Отставки судей

Больше всего отставок судей произошло в городском суде Салехарда. В мае коллеги проводили судью Григория Снайдермана. В июле должность покинула заместитель председателя Мария Позднякова, а в ноябре ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. В суде Ноябрьска проводили в отставку ушла судья Светлана Гесс. В июне городской суд Муравленко оставила судья Лариса Казановская.

Несмотря на то, что отставок в ЯНАО было меньше, чем назначений на должности, в судах остаются вакантные места. Об информации о вакансиях можно узнать на сайте окружной квалификационной коллегии судей.