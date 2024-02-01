Премьер-министр Эстонии испугалась развала Евросоюза из-за России

Премьер Каллас: развал ЕС станет победой России

01 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Кая Каллас задалась вопросом о том, сможет ли ЕС согласовать помощь Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия победит в случае развала Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «[Президент РФ ВЛадимир] Путин и Россия… не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны», — сказала Каллас, ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине. В декабре лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает телеканал 360. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. URA.RU приводило всю доступную информацию по этому поводу.

Россия победит в случае развала Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «[Президент РФ ВЛадимир] Путин и Россия… не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны», — сказала Каллас, ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине. В декабре лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает телеканал 360. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. URA.RU приводило всю доступную информацию по этому поводу.