Премьер-министр Эстонии испугалась развала Евросоюза из-за России

Премьер Каллас: развал ЕС станет победой России
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Кая Каллас задалась вопросом о том, сможет ли ЕС согласовать помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия победит в случае развала Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«[Президент РФ ВЛадимир] Путин и Россия… не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны», — сказала Каллас, ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине.

В декабре лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает телеканал 360. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. URA.RU приводило всю доступную информацию по этому поводу.

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Россия победит в случае развала Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «[Президент РФ ВЛадимир] Путин и Россия… не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны», — сказала Каллас, ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине. В декабре лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает телеканал 360. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. URA.RU приводило всю доступную информацию по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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