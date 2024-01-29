Европа хочет уничтожить экономику Венгрии ради Украины

FT: ЕС может подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

29 января 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

ЕС планирует ударить по экономике Венгрии, если она не изменит позицию по Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евросоюз намерен ударить по экономике Венгрии, отказавшись финансировать Будапешт. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, которые имеются в распоряжении британских СМИ. В качестве причины, из-за которой венгерская сторона может попасть под санкции такого рода, называют нежелание лидера страны Виктора Орбана оказывать финансовую поддержку Украине. URA.RU приводит всю доступную информацию по этому поводу. Планы Евросоюза ударить по экономике Венгрии Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как отметило издание со ссылкой на документ, подготовленный европейскими чиновниками, Брюссель создал стратегию, направленную на то, чтобы ударить по экономическим слабостям Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту», если Будапешт откажется изменить свою позицию по Украине. Без финансов Евросоюза европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такие меры могут быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита Будапешта. Три европейских дипломата рассказали газете на условиях анонимности, этот план поддержали многие страны. Реакция Венгрии на план ЕС ударить по экономике страны Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока прокомментировал сообщения о якобы готовности ЕС развязать экономическую войну. Он заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя. Бока подчеркнул, что Будапешт не связывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС. Подобные заявления Евросоюза лишь подтверждают желание Брюсселя оказать политическое давление, считает он. Венгрия против Украины С начала конфликта на Украине Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций и поддержки Киева. Руководство страны подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. По словам Орбана, ради поддержки Киева он не хочет жертвовать национальными интересами. Он отмечал, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными и активными участниками конфликта. Он считает, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать установление режима прекращения огня и переговоры о мирном урегулировании. По мнению Орбана, украинский кризис необходим уже не самим украинцам, а западным элитам, которые управляют этой территорией. Он также выразил сомнение, что страна, которая не в состоянии сама финансировать свою армию, может быть независимой. В декабре 2023 года Орбан заблокировал транш в 50 миллиарда евро помощи Киеву в ходе саммита глав Евросоюза в Брюсселе. Он также демонстративно покинул зал заседания, когда там принималось решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Предпосылки Евросоюз в 2022 году приостановил передачу Венгрии около 30 миллиардов евро поддержки из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований. 13 декабря 2023 года Еврокомиссия заявила, что ЕС сможет выделить Венгрии более 10 миллиардов евро, что является около трети той суммы, которую заморозили год назад, пока Будапешт не проведет судебную реформу. Орбан 15 декабря того же года в очередной раз заблокировал выделение помощи Украине. Он потребовал разморозить средства, предназначенные Венгрии, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы. Позднее главный политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан сообщил, что страна готова снять вето на пакет поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, предложенные Еврокомиссией, если ЕС разморозит средства поддержки Венгрии (около 30 миллиардов евро). Однако он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование на один год без изменений в бюджете. План «Б» по обходу вето Венгрии на помощь Украине Евросоюз работает над тем, чтобы убедить Венгрию отказаться от вето или согласовать помощь для Киева без ее участия. Так, официальные лица Евросоюза ранее рассказали изданию Reuters, что ЕС сможет обойти вето Будапешта на предоставление финансовой помощи Украине (50 миллиардов евро), попросив правительства стран — членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева. Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил Евросоюзу план «Б», чтобы обойти вето Венгрии на выделение новой помощи Украине. Он считает необходимым использовать для этих целей средства из Европейского механизма стабильности (ESM). Почему пакет помощи в 50 миллиардов евро важен для Киева Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него 33 миллиарда евро займов и 17 миллиардов евро грантов для Киева. Помимо средств для Украины, в нем будут предусмотрены также деньги для защиты границ, а также поддержки таких стран, как Турция. Такая сумма финансовой поддержки от ЕС предназначена для платежеспособности Украины до 2027 года. Издание Bloomberg отмечало, что таким образом ежегодно Украина будет получать меньше финансовой помощи, чем 18 миллиардов евро, которые Евросоюз выделил в 2023 году. Предполагается, что такие деньги помогут покрыть текущие нужды страны, включая обязательства по выплате зарплат и пенсий, предоставлению некоторых госуслуг и «неотложную реконструкцию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз намерен ударить по экономике Венгрии, отказавшись финансировать Будапешт. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, которые имеются в распоряжении британских СМИ. В качестве причины, из-за которой венгерская сторона может попасть под санкции такого рода, называют нежелание лидера страны Виктора Орбана оказывать финансовую поддержку Украине. URA.RU приводит всю доступную информацию по этому поводу. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС 29 января сообщила, что Евросоюз хочет подорвать экономику Венгрии в случае отказа страны согласовать выделение военной помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Без финансов Евросоюза европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такие меры могут быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита Будапешта. Три европейских дипломата рассказали газете на условиях анонимности, этот план поддержали многие страны. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока прокомментировал сообщения о якобы готовности ЕС развязать экономическую войну. Он заявил, что Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя. Бока подчеркнул, что Будапешт не связывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС. Подобные заявления Евросоюза лишь подтверждают желание Брюсселя оказать политическое давление, считает он. С начала конфликта на Украине Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций и поддержки Киева. Руководство страны подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. По словам Орбана, ради поддержки Киева он не хочет жертвовать национальными интересами. Он отмечал, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными и активными участниками конфликта. Он считает, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать установление режима прекращения огня и переговоры о мирном урегулировании. В декабре 2023 года Орбан заблокировал транш в 50 миллиарда евро помощи Киеву в ходе саммита глав Евросоюза в Брюсселе. Он также демонстративно покинул зал заседания, когда там принималось решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Евросоюз в 2022 году приостановил передачу Венгрии около 30 миллиардов евро поддержки из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Для разблокирования всей суммы Будапешту нужно выполнить ряд требований. 13 декабря 2023 года Еврокомиссия заявила, что ЕС сможет выделить Венгрии более 10 миллиардов евро, что является около трети той суммы, которую заморозили год назад, пока Будапешт не проведет судебную реформу. Орбан 15 декабря того же года в очередной раз заблокировал выделение помощи Украине. Он потребовал разморозить средства, предназначенные Венгрии, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы. Позднее главный политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан сообщил, что страна готова снять вето на пакет поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, предложенные Еврокомиссией, если ЕС разморозит средства поддержки Венгрии (около 30 миллиардов евро). Однако он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву и предпочел бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование на один год без изменений в бюджете. Евросоюз работает над тем, чтобы убедить Венгрию отказаться от вето или согласовать помощь для Киева без ее участия. Так, официальные лица Евросоюза ранее рассказали изданию Reuters, что ЕС сможет обойти вето Будапешта на предоставление финансовой помощи Украине (50 миллиардов евро), попросив правительства стран — членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева. Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил Евросоюзу план «Б», чтобы обойти вето Венгрии на выделение новой помощи Украине. Он считает необходимым использовать для этих целей средства из Европейского механизма стабильности (ESM). Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него 33 миллиарда евро займов и 17 миллиардов евро грантов для Киева. Помимо средств для Украины, в нем будут предусмотрены также деньги для защиты границ, а также поддержки таких стран, как Турция. Такая сумма финансовой поддержки от ЕС предназначена для платежеспособности Украины до 2027 года. Издание Bloomberg отмечало, что таким образом ежегодно Украина будет получать меньше финансовой помощи, чем 18 миллиардов евро, которые Евросоюз выделил в 2023 году. Предполагается, что такие деньги помогут покрыть текущие нужды страны, включая обязательства по выплате зарплат и пенсий, предоставлению некоторых госуслуг и «неотложную реконструкцию».