В России завели первое дело из-за радуги

В Нижнем Новгороде девушку отправили под арест из-за радужных сережек
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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Серьги в виде лягушки с радугой стали причиной ареста нижегородки Фото:

В Нижнем Новгороде девушку отправили под арест на пять суток за ношение сережек с радугой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики», — об этом написал telegram-канал «Осторожно, новости». Это первый подобный арест после запрета «ЛГБТ-движения»*. Уточняется, что точно не было установлено, что было конкретно изображено на сережках — семицветная радуга или символ ЛГБТ, который включает в себя шесть цветов.

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании ЛГБТ экстремистами. URA.RU рассказывало о содержании текста решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ

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В Нижнем Новгороде девушку отправили под арест на пять суток за ношение сережек с радугой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики», — об этом написал telegram-канал «Осторожно, новости». Это первый подобный арест после запрета «ЛГБТ-движения»*. Уточняется, что точно не было установлено, что было конкретно изображено на сережках — семицветная радуга или символ ЛГБТ, который включает в себя шесть цветов. В ноябре прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании ЛГБТ экстремистами. URA.RU рассказывало о содержании текста решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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