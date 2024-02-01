В России завели первое дело из-за радуги

В Нижнем Новгороде девушку отправили под арест на пять суток за ношение сережек с радугой. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за ношение сережек в цветах радуги. Суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики», — об этом написал telegram-канал «Осторожно, новости». Это первый подобный арест после запрета «ЛГБТ-движения»*. Уточняется, что точно не было установлено, что было конкретно изображено на сережках — семицветная радуга или символ ЛГБТ, который включает в себя шесть цветов.
В ноябре прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании ЛГБТ экстремистами. URA.RU рассказывало о содержании текста решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
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