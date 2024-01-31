Администрация Кунгурской пещеры просит не отменять туры, несмотря на закрытие. Скрин

01 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Администрация надеется открыть Кунгурскую пещеру в ближайшие дни Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристы из многих регионов России обеспокоены закрытием в Пермском крае Кунгурской ледяной пещеры. В соцсетях они сообщают, что уже забронировали экскурсии и гостиницы и теперь не знают, что делать. Администрация пещеры в свою очередь призывает туристов не отменять поездки, но дату начала работы не сообщает. «До 14.02 откроетесь? Мы уже отель забронировали. Из-за пещеры и едем к вам из другой республики. Скажите пожалуйста нам отменять отель или вы откроетесь», — пишет, например, Альмира Рамазанова из Уфы. «Тоже интересно. Хотели приехать из Ярославля 21—22 февраля», — присоединяется к вопросу Юлия Медведева. Катерина Евсеева пишет, что купила тур на 3 февраля. Всем пользователям от имени администрации пещеры отвечают, что причин для отмены поездки нет. При этом точной даты открытия не называют: «В ближайшие дни пещера точно будет закрыта для посетителей. Следите за новостями. 2 февраля точно работать не будем». В пещере также подчеркивают, что «угрозы обрушения нет»: «Нами уже проведен комплекс мероприятий для того, чтобы устранить эти угрозы. На текущий момент ведутся работы по подготовке технической документации в соответствии с новыми требованиями Закона „О недрах“». Как ранее рассказывало URA.RU, 30 января стало известно, что Кунгурская ледяная пещера закроется для посетителей на неопределенный срок. В приказе директора компании-оператора экскурсий в пещеру ООО «Сталагмит-Экскурс» Андрея Кобелева говорилось, что делается это «с целью недопущения аварийности и травматизма». Открыться пещера должна после устранения замечаний Ростехнадзора. Туристы переживают Скрин со страницы Кунгурской пещеры в ВК https://vk.com/kungur_ice_cave Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы из многих регионов России обеспокоены закрытием в Пермском крае Кунгурской ледяной пещеры. В соцсетях они сообщают, что уже забронировали экскурсии и гостиницы и теперь не знают, что делать. Администрация пещеры в свою очередь призывает туристов не отменять поездки, но дату начала работы не сообщает. «До 14.02 откроетесь? Мы уже отель забронировали. Из-за пещеры и едем к вам из другой республики. Скажите пожалуйста нам отменять отель или вы откроетесь», — пишет, например, Альмира Рамазанова из Уфы. «Тоже интересно. Хотели приехать из Ярославля 21—22 февраля», — присоединяется к вопросу Юлия Медведева. Катерина Евсеева пишет, что купила тур на 3 февраля. Всем пользователям от имени администрации пещеры отвечают, что причин для отмены поездки нет. При этом точной даты открытия не называют: «В ближайшие дни пещера точно будет закрыта для посетителей. Следите за новостями. 2 февраля точно работать не будем». В пещере также подчеркивают, что «угрозы обрушения нет»: «Нами уже проведен комплекс мероприятий для того, чтобы устранить эти угрозы. На текущий момент ведутся работы по подготовке технической документации в соответствии с новыми требованиями Закона „О недрах“». Как ранее рассказывало URA.RU, 30 января стало известно, что Кунгурская ледяная пещера закроется для посетителей на неопределенный срок. В приказе директора компании-оператора экскурсий в пещеру ООО «Сталагмит-Экскурс» Андрея Кобелева говорилось, что делается это «с целью недопущения аварийности и травматизма». Открыться пещера должна после устранения замечаний Ростехнадзора.