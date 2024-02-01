В ЕС вспыхнула паника из-за успехов России на Украине

WSJ: победа России на СВО поставит под угрозу безопасность Европы

01 февраля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Украинские силы могут быть вынуждены отступить в ближайшие месяцы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа боится, что успех России на спецоперации поставит под угрозу ее собственную безопасность. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal. «За этими угрозами стоит растущее беспокойство в европейских столицах по поводу того, что успех России на Украине может напрямую поставить под угрозу безопасность континента», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия расширяет свою оборонную промышленность и увеличивает военные расходы, в то время как Украина сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия. Это приводит к опасениям, что уставшие украинские силы будут вынуждены отступить в ближайшие месяцы. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Евросоюз развалится, это приведет к победе российской стороны. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине.

Европа боится, что успех России на спецоперации поставит под угрозу ее собственную безопасность. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal. «За этими угрозами стоит растущее беспокойство в европейских столицах по поводу того, что успех России на Украине может напрямую поставить под угрозу безопасность континента», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия расширяет свою оборонную промышленность и увеличивает военные расходы, в то время как Украина сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия. Это приводит к опасениям, что уставшие украинские силы будут вынуждены отступить в ближайшие месяцы. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Евросоюз развалится, это приведет к победе российской стороны. Она добавила, что на данный момент существует геополитическое давление и задалась вопросом о том, способна ли Европа выполнить обещания по пакету помощи Украине.