31 января 2024

Челябинке пришлось выкинуть дорогой багаж из-за сбоя авиакомпании «Победа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, багаж, пассажир, приезжие, чемодан, командировка, отпуск, путешествие
Из-за смены билетов челябинка не смогла воспользоваться уже оплаченным багажным отделением Фото:

Челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет.

«На „заменный“ рейс багаж не приняли — заявили, что все сумки и чемоданы уже давно отправили на борт самолета. Женщине предложили провезти вещи как ручную кладь. Вот только практически все содержимое пришлось вытряхнуть в мусорное ведро», — сообщило издание «Вечерка».

Женщина возвращалась от семьи в Челябинск после праздников. Родные заранее оплатили ей багаж и билет рейсом «Победы», положив с собой большое количество подарков. В багажное отделение должны были отправить много презентов, среди них были и духи, уходовая косметика, дорогой коньяк. Из-за смены билетов провезти их не удалось.

На рейс «Победы» челябинка не попала из-за сбоя программы: пока сотрудники решали проблему самолет улетел. В такую же ситуацию попали еще четыре пассажира. Один из сотрудников предложил посадить челябинку на другой рейс и ушел менять билеты. Из-за срочности сдать вещи в багажное отделение не получилось и челябинке предложили провезти их как ручную кладь.

«Представитель „Победы“ прибежал и говорит: „Я договорился“. Дал новые билеты на рейс „Аэрофлота“. Как бы мама ни объясняла девушке на досмотре ситуацию, та сказала, что если мама это (подарки — прим. URA.RU) не выбросит, то опоздает на самолет и будет покупать новый билет самостоятельно», — передает слова дочери пассажирки «Вечерка».

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.

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Челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет. «На „заменный“ рейс багаж не приняли — заявили, что все сумки и чемоданы уже давно отправили на борт самолета. Женщине предложили провезти вещи как ручную кладь. Вот только практически все содержимое пришлось вытряхнуть в мусорное ведро», — сообщило издание «Вечерка». Женщина возвращалась от семьи в Челябинск после праздников. Родные заранее оплатили ей багаж и билет рейсом «Победы», положив с собой большое количество подарков. В багажное отделение должны были отправить много презентов, среди них были и духи, уходовая косметика, дорогой коньяк. Из-за смены билетов провезти их не удалось. На рейс «Победы» челябинка не попала из-за сбоя программы: пока сотрудники решали проблему самолет улетел. В такую же ситуацию попали еще четыре пассажира. Один из сотрудников предложил посадить челябинку на другой рейс и ушел менять билеты. Из-за срочности сдать вещи в багажное отделение не получилось и челябинке предложили провезти их как ручную кладь. «Представитель „Победы“ прибежал и говорит: „Я договорился“. Дал новые билеты на рейс „Аэрофлота“. Как бы мама ни объясняла девушке на досмотре ситуацию, та сказала, что если мама это (подарки — прим. URA.RU) не выбросит, то опоздает на самолет и будет покупать новый билет самостоятельно», — передает слова дочери пассажирки «Вечерка». URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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