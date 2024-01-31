Челябинке пришлось выкинуть дорогой багаж из-за сбоя авиакомпании «Победа»

01 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Из-за смены билетов челябинка не смогла воспользоваться уже оплаченным багажным отделением Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет. «На „заменный“ рейс багаж не приняли — заявили, что все сумки и чемоданы уже давно отправили на борт самолета. Женщине предложили провезти вещи как ручную кладь. Вот только практически все содержимое пришлось вытряхнуть в мусорное ведро», — сообщило издание «Вечерка». Женщина возвращалась от семьи в Челябинск после праздников. Родные заранее оплатили ей багаж и билет рейсом «Победы», положив с собой большое количество подарков. В багажное отделение должны были отправить много презентов, среди них были и духи, уходовая косметика, дорогой коньяк. Из-за смены билетов провезти их не удалось. На рейс «Победы» челябинка не попала из-за сбоя программы: пока сотрудники решали проблему самолет улетел. В такую же ситуацию попали еще четыре пассажира. Один из сотрудников предложил посадить челябинку на другой рейс и ушел менять билеты. Из-за срочности сдать вещи в багажное отделение не получилось и челябинке предложили провезти их как ручную кладь. «Представитель „Победы“ прибежал и говорит: „Я договорился“. Дал новые билеты на рейс „Аэрофлота“. Как бы мама ни объясняла девушке на досмотре ситуацию, та сказала, что если мама это (подарки — прим. URA.RU) не выбросит, то опоздает на самолет и будет покупать новый билет самостоятельно», — передает слова дочери пассажирки «Вечерка». URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет. «На „заменный“ рейс багаж не приняли — заявили, что все сумки и чемоданы уже давно отправили на борт самолета. Женщине предложили провезти вещи как ручную кладь. Вот только практически все содержимое пришлось вытряхнуть в мусорное ведро», — сообщило издание «Вечерка». Женщина возвращалась от семьи в Челябинск после праздников. Родные заранее оплатили ей багаж и билет рейсом «Победы», положив с собой большое количество подарков. В багажное отделение должны были отправить много презентов, среди них были и духи, уходовая косметика, дорогой коньяк. Из-за смены билетов провезти их не удалось. На рейс «Победы» челябинка не попала из-за сбоя программы: пока сотрудники решали проблему самолет улетел. В такую же ситуацию попали еще четыре пассажира. Один из сотрудников предложил посадить челябинку на другой рейс и ушел менять билеты. Из-за срочности сдать вещи в багажное отделение не получилось и челябинке предложили провезти их как ручную кладь. «Представитель „Победы“ прибежал и говорит: „Я договорился“. Дал новые билеты на рейс „Аэрофлота“. Как бы мама ни объясняла девушке на досмотре ситуацию, та сказала, что если мама это (подарки — прим. URA.RU) не выбросит, то опоздает на самолет и будет покупать новый билет самостоятельно», — передает слова дочери пассажирки «Вечерка». URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.