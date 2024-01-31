31 января 2024

После высаживания ребенка из автобуса в Перми Бастрыкин приказал возбудить дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, школьник, снегопад
Маленький мальчик был вынужден идти домой пешком Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК. У мальчика не сработала транспортная карта и ему пришлось идти домой пешком.

«В СМИ сообщили, что 10-летнего мальчика высадили из автобуса из-за проблем с оплатой проезда. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СК возбудить уголовно дело», — говорится в сообщении ведомства. Также Бастрыкину будет представлен доклад о предварительных и окончательных результатах этого дела.

Инцидент произошел в Перми 31 января. У школьника не сработала транспортная карта и кондуктор высадила его из автобуса. Мальчик был вынужден идти домой пешком.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК. У мальчика не сработала транспортная карта и ему пришлось идти домой пешком. «В СМИ сообщили, что 10-летнего мальчика высадили из автобуса из-за проблем с оплатой проезда. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СК возбудить уголовно дело», — говорится в сообщении ведомства. Также Бастрыкину будет представлен доклад о предварительных и окончательных результатах этого дела. Инцидент произошел в Перми 31 января. У школьника не сработала транспортная карта и кондуктор высадила его из автобуса. Мальчик был вынужден идти домой пешком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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