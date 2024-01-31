После высаживания ребенка из автобуса в Перми Бастрыкин приказал возбудить дело

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК. У мальчика не сработала транспортная карта и ему пришлось идти домой пешком.
«В СМИ сообщили, что 10-летнего мальчика высадили из автобуса из-за проблем с оплатой проезда. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СК возбудить уголовно дело», — говорится в сообщении ведомства. Также Бастрыкину будет представлен доклад о предварительных и окончательных результатах этого дела.
Инцидент произошел в Перми 31 января. У школьника не сработала транспортная карта и кондуктор высадила его из автобуса. Мальчик был вынужден идти домой пешком.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.