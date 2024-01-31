В центре Перми произошло ДТП с автобусом

Авария произошла на трамвайных путях
В Перми автобус столкнулся с автомобилем. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Жесткое ДТП на Революции с участием автобуса», — написал автор видео. На кадрах видно, что авария произошла на трамвайных путях.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» по улице Революции на участке от центрального рынка до улицы Сибирской скопилась пробка. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой ГИБДД.
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