31 января 2024

В центре Перми произошло ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Авария произошла на трамвайных путях Фото:

В Перми автобус столкнулся с автомобилем. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Жесткое ДТП на Революции с участием автобуса», — написал автор видео. На кадрах видно, что авария произошла на трамвайных путях.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» по улице Революции на участке от центрального рынка до улицы Сибирской скопилась пробка. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой ГИБДД.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми автобус столкнулся с автомобилем. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Жесткое ДТП на Революции с участием автобуса», — написал автор видео. На кадрах видно, что авария произошла на трамвайных путях. По данным сервиса «Яндекс.Карты» по улице Революции на участке от центрального рынка до улицы Сибирской скопилась пробка. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...