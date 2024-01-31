31 января 2024

Челябинский экс-министр здравоохранения Ткачева вышла на новую работу

Челябинский ТФОМС возглавила экс-министр здравоохранения региона Ткачева
© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачева Агата. Челябинск, ткачева агата
Агата Ткачева вновь возглавила ТФОМС региона Фото:
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Бывший министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева 1 февраля возглавила Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила коллективу директора фонда. В своем обращении к коллегам Агата Геннадьевна подчеркнула, что бесценный опыт работы в региональном Министерстве здравоохранения поможет сделать работу фонда более эффективной и качественной», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТФОМС региона.

За плечами у Ткачевой колоссальный опыт в сфере здравоохранения. С 2019 по 2022 года она уже руководила фондом. После перешла на службу в министерство здравоохранения региона, которое возглавляла год.

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Бывший министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева 1 февраля возглавила Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила коллективу директора фонда. В своем обращении к коллегам Агата Геннадьевна подчеркнула, что бесценный опыт работы в региональном Министерстве здравоохранения поможет сделать работу фонда более эффективной и качественной», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТФОМС региона. За плечами у Ткачевой колоссальный опыт в сфере здравоохранения. С 2019 по 2022 года она уже руководила фондом. После перешла на службу в министерство здравоохранения региона, которое возглавляла год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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