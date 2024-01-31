Челябинский экс-министр здравоохранения Ткачева вышла на новую работу

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева 1 февраля возглавила Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила коллективу директора фонда. В своем обращении к коллегам Агата Геннадьевна подчеркнула, что бесценный опыт работы в региональном Министерстве здравоохранения поможет сделать работу фонда более эффективной и качественной», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТФОМС региона.
За плечами у Ткачевой колоссальный опыт в сфере здравоохранения. С 2019 по 2022 года она уже руководила фондом. После перешла на службу в министерство здравоохранения региона, которое возглавляла год.
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