Челябинский губернатор принял отставку главы минздрава Ткачевой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 ноября принял отставку министра здравоохранения региона Агаты Ткачевой. Соответствующий документ появился на официальном правовом портале.
«Освободить Ткачеву Агату Геннадьевну от замещаемой должности. Расторгнуть с ней контракт с 1 декабря», — говорится в документе, подписанном Текслером.
Об отставке Ткачевой стало известно 24 ноября. По словам источника в медицинских кругах, министр сообщила об этом подчиненным перед уходом в отпуск. И. о. министра здравоохранения Челябинской области она стала в мае 2022 года, а в июле стала полноправным главой ведомства. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в минздраве, поднявшись до поста заместителя при министре Сергее Приколотине. Затем Ткачева руководила челябинским территориальным фондом медицинского страхования (ТФОМС).
Перед отставкой Ткачевой Текслер раскритиковал работу минздрава региона из-за накопившихся проблем в медицине Златоуста. По поручению главы региона в Златоуст отправили медиков крупнейших региональных клиник, какое-то время Ткачевой пришлось лично координировать их работу в Златоусте.
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