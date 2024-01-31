Жители ХМАО смогут показать свои фильмы о семье на кинофестивале «Дух огня»

01 февраля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО могут заявить фильм о своей семье на фестивале «Дух огня» Фото: Алексей Андронов © URA.RU (фото из архива) Жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на фестивале кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске в марте. Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители. Информация об этом размещена на сайте кинофестиваля.



«Организаторы конкурса выбрали тему, созвучную году семьи — „Семейные ценности“. Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Победителя выберут сами зрители. До 20 марта 2024 года будет проходить открытое интернет-голосование за лучший микрофильм, посвященный семьям», — говорится в сообщении.



В конкурсе также могут принять участие и дети от 12 до 17 лет. Для них предусмотрена отдельная номинация.



Ранее URA.RU рассказывало, что сербский режиссер и президент ежегодного кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск на открытие 22-го сезона. На предыдущий фестиваль он не смог приехать из-за травмы ноги.



Жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на фестивале кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске в марте. Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители. Информация об этом размещена на сайте кинофестиваля. «Организаторы конкурса выбрали тему, созвучную году семьи — „Семейные ценности“. Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Победителя выберут сами зрители. До 20 марта 2024 года будет проходить открытое интернет-голосование за лучший микрофильм, посвященный семьям», — говорится в сообщении. В конкурсе также могут принять участие и дети от 12 до 17 лет. Для них предусмотрена отдельная номинация. Ранее URA.RU рассказывало, что сербский режиссер и президент ежегодного кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск на открытие 22-го сезона. На предыдущий фестиваль он не смог приехать из-за травмы ноги.