Жители ХМАО смогут показать свои фильмы о семье на кинофестивале «Дух огня»

Жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на фестивале кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске в марте. Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители. Информация об этом размещена на сайте кинофестиваля.
«Организаторы конкурса выбрали тему, созвучную году семьи — „Семейные ценности“. Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Победителя выберут сами зрители. До 20 марта 2024 года будет проходить открытое интернет-голосование за лучший микрофильм, посвященный семьям», — говорится в сообщении.
В конкурсе также могут принять участие и дети от 12 до 17 лет. Для них предусмотрена отдельная номинация.
Ранее URA.RU рассказывало, что сербский режиссер и президент ежегодного кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица пообещал приехать в Ханты-Мансийск на открытие 22-го сезона. На предыдущий фестиваль он не смог приехать из-за травмы ноги.
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