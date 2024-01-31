В пермской Лысьве продает свой офис банк ВТБ

01 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Ранее в здании располагался офис банка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Лысьве Пермского края банк ВТБ выставил на продажу свой бывший офис. Речь об отдельно стоящем четырехэтажном кирпичном здании. Объект недвижимости предлагают приобрести за 30,9 млн рублей. «Сoбcтвeнник ПАО „Банк ВТБ“ пpoдаeт зданиe и зeмeльный участок в Лысьве Пермского края. Здание наxoдится на первой линии дoмов в paйоне с paзвитой инфрастpуктурой, плотной жилой и коммерческой застройкой. Удобный подъезд, собственная парковка, оборудован пандус», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что в здании соблюдаются требования пожарной безопасности. Объект также оборудован собственной газовой котельной, имеются два гаражных бокса и парковка перед входом. Здание продается через электронные торги с начальной и максимальной ценой в 30,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми за 400 млн рублей продает свои помещения банк «Урал ФД». Речь о пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи.

В Лысьве Пермского края банк ВТБ выставил на продажу свой бывший офис. Речь об отдельно стоящем четырехэтажном кирпичном здании. Объект недвижимости предлагают приобрести за 30,9 млн рублей. «Сoбcтвeнник ПАО „Банк ВТБ“ пpoдаeт зданиe и зeмeльный участок в Лысьве Пермского края. Здание наxoдится на первой линии дoмов в paйоне с paзвитой инфрастpуктурой, плотной жилой и коммерческой застройкой. Удобный подъезд, собственная парковка, оборудован пандус», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что в здании соблюдаются требования пожарной безопасности. Объект также оборудован собственной газовой котельной, имеются два гаражных бокса и парковка перед входом. Здание продается через электронные торги с начальной и максимальной ценой в 30,9 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми за 400 млн рублей продает свои помещения банк «Урал ФД». Речь о пристрое к известному в городе зданию с антенной советской мобильной радиотелефонной связи.