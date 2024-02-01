В Кремле оценили решение Турции по закрытию счетов российским компаниям

Ужесточение политики турецких банков к РФ вызвано давлением США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Понятно, чем оно вызвано (давление — прим. URA/RU). Беспрецедентное и неприкрытое давление, которое оказывают США на турецкие компании, в том числе и финансовые. Мы находимся в диалоге», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное давление не должно мешать развитию двусторонних отношений Турции и России.
Ранее бизнесмены, ведущие торговлю с Турцией, сообщили, что в стране начали закрывать счета российским клиентам. Также были повышены требования к физлицам, которые хотят завести банковскую карточку.
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