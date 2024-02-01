В Кремле оценили решение Турции по закрытию счетов российским компаниям

Песков: политика турецких банков к РФ вызвана давлением США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Давление США не должно мешать двусторонним отношениям, заявил Дмитрий Песков Фото:

Ужесточение политики турецких банков к РФ вызвано давлением США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, чем оно вызвано (давление — прим. URA/RU). Беспрецедентное и неприкрытое давление, которое оказывают США на турецкие компании, в том числе и финансовые. Мы находимся в диалоге», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное давление не должно мешать развитию двусторонних отношений Турции и России.

Ранее бизнесмены, ведущие торговлю с Турцией, сообщили, что в стране начали закрывать счета российским клиентам. Также были повышены требования к физлицам, которые хотят завести банковскую карточку.

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Ужесточение политики турецких банков к РФ вызвано давлением США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Понятно, чем оно вызвано (давление — прим. URA/RU). Беспрецедентное и неприкрытое давление, которое оказывают США на турецкие компании, в том числе и финансовые. Мы находимся в диалоге», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное давление не должно мешать развитию двусторонних отношений Турции и России. Ранее бизнесмены, ведущие торговлю с Турцией, сообщили, что в стране начали закрывать счета российским клиентам. Также были повышены требования к физлицам, которые хотят завести банковскую карточку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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