СКР: Ил-76 был сбит ракетами MIM-104A из американского Patriot

Самолет Ил-76 был сбит ракетами MIM-104A из комплекса Patriot, который произведен в США. Такой вывод был сделан в ходе экспертиз. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты <…> являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США», — передает
Ранее сообщалось, что авиалайнер, который перевозил военнопленных украинцев для обмена, был сбит воздушной защитой ВСУ над Белгородской областью 24 января. По предварительным данным, его сбили из зенитного ракетного комплекса западного производства.
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