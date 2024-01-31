31 января 2024

В ЯНАО жильцы многоквартирного дома пожаловались на косметический ремонт. Фото

В Надыме управляющая компания испортила подъезд во время косметического ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, жилой дом, спальный район, подъезд, лесница
В Надыме со стен в подъезде жилого дома осыпается краска Фото:

Жители многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) остались недовольны косметическим ремонтом в подъездах здания. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такой ремонт сделали на Зверева 45, подъезд 2. И главное быстро, за 3 дня управились. За ручки на двери отдельное спасибо! Лучше бы вообще ничего не делали», — написала Марина Кулагина в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Жильцы рассказали, что краска, которую наносили на неподготовленные стены, была подобрана неподходящего оттенка. «Хотелось бы надеяться, что это предварительный этап. Не шкурили, не шпаклевали, намазюкали сверху и готово. В 3 подъезде такая же „красота“», — поделилась Наталья Зинченко. «Краску видимо долго подбирали, чтобы вписалась в интерьер, дизайнер работал. Чем дальше, тем интереснее становиться», — отметила Оксана Петрович.

В городской администрации сообщили, что ремонтные работы еще не закончены и все недостатки в скором времени будут устранены. «Текущий ремонт во втором подъезде дома запланирован в конце первого квартала 2024 года. Для получения подробной информации о видах и сроках проведения работ следует обратиться в управляющую организацию», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики в Надыме (ЯНАО) красят стены в зимнее время. Из-за холода невозможно открыть окна в подъезде для проветривания. По словам жильцов, запах краски разнесся по всему дому.

Свежая краска на неподготовленной к покраске стене, Надым
Свежая краска на неподготовленной к покраске стене, Надым
Фото:
Косметический ремонт в подъезде жилого года в Надыме
Косметический ремонт в подъезде жилого года в Надыме
Фото:
Пятна краски на двери в подъезде жилого дома, Надым
Пятна краски на двери в подъезде жилого дома, Надым
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) остались недовольны косметическим ремонтом в подъездах здания. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой ремонт сделали на Зверева 45, подъезд 2. И главное быстро, за 3 дня управились. За ручки на двери отдельное спасибо! Лучше бы вообще ничего не делали», — написала Марина Кулагина в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жильцы рассказали, что краска, которую наносили на неподготовленные стены, была подобрана неподходящего оттенка. «Хотелось бы надеяться, что это предварительный этап. Не шкурили, не шпаклевали, намазюкали сверху и готово. В 3 подъезде такая же „красота“», — поделилась Наталья Зинченко. «Краску видимо долго подбирали, чтобы вписалась в интерьер, дизайнер работал. Чем дальше, тем интереснее становиться», — отметила Оксана Петрович. В городской администрации сообщили, что ремонтные работы еще не закончены и все недостатки в скором времени будут устранены. «Текущий ремонт во втором подъезде дома запланирован в конце первого квартала 2024 года. Для получения подробной информации о видах и сроках проведения работ следует обратиться в управляющую организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики в Надыме (ЯНАО) красят стены в зимнее время. Из-за холода невозможно открыть окна в подъезде для проветривания. По словам жильцов, запах краски разнесся по всему дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...