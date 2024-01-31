В ЯНАО жильцы многоквартирного дома пожаловались на косметический ремонт. Фото

В Надыме управляющая компания испортила подъезд во время косметического ремонта

01 февраля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Надыме со стен в подъезде жилого дома осыпается краска Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) остались недовольны косметическим ремонтом в подъездах здания. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой ремонт сделали на Зверева 45, подъезд 2. И главное быстро, за 3 дня управились. За ручки на двери отдельное спасибо! Лучше бы вообще ничего не делали», — написала Марина Кулагина в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жильцы рассказали, что краска, которую наносили на неподготовленные стены, была подобрана неподходящего оттенка. «Хотелось бы надеяться, что это предварительный этап. Не шкурили, не шпаклевали, намазюкали сверху и готово. В 3 подъезде такая же „красота“», — поделилась Наталья Зинченко. «Краску видимо долго подбирали, чтобы вписалась в интерьер, дизайнер работал. Чем дальше, тем интереснее становиться», — отметила Оксана Петрович. В городской администрации сообщили, что ремонтные работы еще не закончены и все недостатки в скором времени будут устранены. «Текущий ремонт во втором подъезде дома запланирован в конце первого квартала 2024 года. Для получения подробной информации о видах и сроках проведения работ следует обратиться в управляющую организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики в Надыме (ЯНАО) красят стены в зимнее время. Из-за холода невозможно открыть окна в подъезде для проветривания. По словам жильцов, запах краски разнесся по всему дому. Свежая краска на неподготовленной к покраске стене, Надым Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте» Косметический ремонт в подъезде жилого года в Надыме Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте» Пятна краски на двери в подъезде жилого дома, Надым Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) остались недовольны косметическим ремонтом в подъездах здания. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой ремонт сделали на Зверева 45, подъезд 2. И главное быстро, за 3 дня управились. За ручки на двери отдельное спасибо! Лучше бы вообще ничего не делали», — написала Марина Кулагина в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Жильцы рассказали, что краска, которую наносили на неподготовленные стены, была подобрана неподходящего оттенка. «Хотелось бы надеяться, что это предварительный этап. Не шкурили, не шпаклевали, намазюкали сверху и готово. В 3 подъезде такая же „красота“», — поделилась Наталья Зинченко. «Краску видимо долго подбирали, чтобы вписалась в интерьер, дизайнер работал. Чем дальше, тем интереснее становиться», — отметила Оксана Петрович. В городской администрации сообщили, что ремонтные работы еще не закончены и все недостатки в скором времени будут устранены. «Текущий ремонт во втором подъезде дома запланирован в конце первого квартала 2024 года. Для получения подробной информации о видах и сроках проведения работ следует обратиться в управляющую организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики в Надыме (ЯНАО) красят стены в зимнее время. Из-за холода невозможно открыть окна в подъезде для проветривания. По словам жильцов, запах краски разнесся по всему дому.