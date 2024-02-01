В Тюменской области охотник застрелил человека

01 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мужчина принял прохожего за животное, на которое вел охоту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области охотник принял человека за кабана и застрелил его. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смети по неосторожности. Виновный выслеживал кабана, однако выстрелил в спину мужчины, которого не заметил», — говорится в сообщении. Известно, что потерпевший от полученных травм скончался на следующий день. Охотник признал свою вину и пояснил, что с погибшим знаком и умысла на убийство не имел. Ему почти на два года ограничили свободу, также взыскали 810 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В Тюменской области охотник принял человека за кабана и застрелил его. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смети по неосторожности. Виновный выслеживал кабана, однако выстрелил в спину мужчины, которого не заметил», — говорится в сообщении. Известно, что потерпевший от полученных травм скончался на следующий день. Охотник признал свою вину и пояснил, что с погибшим знаком и умысла на убийство не имел. Ему почти на два года ограничили свободу, также взыскали 810 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.