В Тюменской области охотник застрелил человека

В Тюменской области охотник принял человека за кабана и застрелил его. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смети по неосторожности. Виновный выслеживал кабана, однако выстрелил в спину мужчины, которого не заметил», — говорится в сообщении.
Известно, что потерпевший от полученных травм скончался на следующий день. Охотник признал свою вину и пояснил, что с погибшим знаком и умысла на убийство не имел. Ему почти на два года ограничили свободу, также взыскали 810 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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