В Тюменской области охотник застрелил человека

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Мужчина принял прохожего за животное, на которое вел охоту Фото:

В Тюменской области охотник принял человека за кабана и застрелил его. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смети по неосторожности. Виновный выслеживал кабана, однако выстрелил в спину мужчины, которого не заметил», — говорится в сообщении.

Известно, что потерпевший от полученных травм скончался на следующий день. Охотник признал свою вину и пояснил, что с погибшим знаком и умысла на убийство не имел. Ему почти на два года ограничили свободу, также взыскали 810 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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В Тюменской области охотник принял человека за кабана и застрелил его. Об этом на официальном сайте сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в причинении смети по неосторожности. Виновный выслеживал кабана, однако выстрелил в спину мужчины, которого не заметил», — говорится в сообщении. Известно, что потерпевший от полученных травм скончался на следующий день. Охотник признал свою вину и пояснил, что с погибшим знаком и умысла на убийство не имел. Ему почти на два года ограничили свободу, также взыскали 810 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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