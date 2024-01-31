31 января 2024

В ЯНАО боец ЧВК впервые получил удостоверение участника боевых действий

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В ЯНАО военнослужащий ЧВК получил удостоверение участника боевых действий Фото:

В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий частной военной компании (ЧВК) получил удостоверение участника боевых действий. Такое событие на Ямале произошло впервые, сообщает пресс-служба окружного филиала фонда «Защитники Отечества».

«Руководитель ямальского филиала фонда „Защитники Отечества“ Наталья Казановская вручила первое удостоверение ветерана боевых действий сотруднику ЧВК. Теперь бойцы ЧВК могут направлять свои документы в МинОбороны РФ через филиалы фонда», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.

Фонд «Защитники Отечества» находится в постоянном взаимодействии с Министерством обороны России. Им удалось достигнуть договоренности по вопросам урегулирования статуса участников СВО, которые выполняли боевые задачи в организациях, содействующих армии.

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В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий частной военной компании (ЧВК) получил удостоверение участника боевых действий. Такое событие на Ямале произошло впервые, сообщает пресс-служба окружного филиала фонда «Защитники Отечества». «Руководитель ямальского филиала фонда „Защитники Отечества“ Наталья Казановская вручила первое удостоверение ветерана боевых действий сотруднику ЧВК. Теперь бойцы ЧВК могут направлять свои документы в МинОбороны РФ через филиалы фонда», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Фонд «Защитники Отечества» находится в постоянном взаимодействии с Министерством обороны России. Им удалось достигнуть договоренности по вопросам урегулирования статуса участников СВО, которые выполняли боевые задачи в организациях, содействующих армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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