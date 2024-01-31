В ЯНАО боец ЧВК впервые получил удостоверение участника боевых действий

В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий частной военной компании (ЧВК) получил удостоверение участника боевых действий. Такое событие на Ямале произошло впервые, сообщает пресс-служба окружного филиала фонда «Защитники Отечества».
«Руководитель ямальского филиала фонда „Защитники Отечества“ Наталья Казановская вручила первое удостоверение ветерана боевых действий сотруднику ЧВК. Теперь бойцы ЧВК могут направлять свои документы в МинОбороны РФ через филиалы фонда», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.
Фонд «Защитники Отечества» находится в постоянном взаимодействии с Министерством обороны России. Им удалось достигнуть договоренности по вопросам урегулирования статуса участников СВО, которые выполняли боевые задачи в организациях, содействующих армии.
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