Красную кнопку запуска нажали первые руководители области и производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственного участка для увеличения выпуска форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Это часть проекта, позволяющего в разы увеличить производство форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», передает с места события корреспондент URA.RU.

«На Челябинском тракторном заводе — УРАЛТРАК (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») запустили новый производственный участок ионного азотирования, необходимый для кратного увеличения серийно выпускаемых форсированных дизельных двигателей. Создание его на ЧТЗ стало частью реализации большого проекта по модернизации станочного парка предприятия «Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных двигателей». Проект направлен на кратное увеличение выпуска форсированных двигателей для танков Уралвагонзавода Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв»», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Производственная площадка оснащена современными установками азотирования производства Республики Беларусь. Теперь предстоит отработать новую технологию, определить режимы работы установок, после чего участок начнет свою работу в серийном режиме. Со своей стороны, челябинские конструкторы сумели повысить прочность металла, из которого изготавливаются детали серийного дизельного двигателя В-92С2.

«Наши двигатели сегодня не просто востребованы, а являются главной частью выполнения гособоронзаказа предприятиями, которые делают гусеничную технику: от танков и самоходных машин до любых платформ для вооружения. Задачи увеличиваются, а новая установка ЧТЗ позволит увеличить производство в три раза. И самое главное, это новые характеристики, которые позволяют увеличить эффективность техники», — Алексей Текслер.

По словам Алексея Потапова, реализация проекта позволит повысить мощность двигателя, увеличить их количество в производстве. Такие моторы можно будет устанавливать не только на определенные модели бронетехники, но вообще на все танки, в том числе выпускаемые «Уравагонзаводом».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU