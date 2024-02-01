Губернатор Куйвашев выделил 18 млн на новые отели и визит-центры

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Для туристов сделают визит-центры и удобную навигацию Фото:

На развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева направили больше 18 млн рублей. На эти деньги построят новые визит-центры, мини-отели и навигационную инфраструктуру, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«При активном росте туристского потока в регионе закономерно увеличивается сеть туристских инфоцентров. Сегодня в Свердловской области уже более 20 визит-центров, в этом году уже успели открыть такой центр в деревне Нижние Таволги», — рассказала директор областного департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

В визит-центрах туристы могут отдохнуть, получить консультацию по туристическим маршрутам и достопримечательностям. 18 млн распределят между Среднеуральском, Богдановичем, Дегтярском, Кировградским и Каменск-Уральским городскими округами, Нижним Тагилом.

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На развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева направили больше 18 млн рублей. На эти деньги построят новые визит-центры, мини-отели и навигационную инфраструктуру, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «При активном росте туристского потока в регионе закономерно увеличивается сеть туристских инфоцентров. Сегодня в Свердловской области уже более 20 визит-центров, в этом году уже успели открыть такой центр в деревне Нижние Таволги», — рассказала директор областного департамента по развитию туризма Эльмира Туканова. В визит-центрах туристы могут отдохнуть, получить консультацию по туристическим маршрутам и достопримечательностям. 18 млн распределят между Среднеуральском, Богдановичем, Дегтярском, Кировградским и Каменск-Уральским городскими округами, Нижним Тагилом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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