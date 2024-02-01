Депутат Госдумы Кузнецов предложил создать детский батальон «Ахмат»

01 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Детский «Ахмат» должен быть не про войну, а про воспитание, заявил Дмитрий Кузнецов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Создание в России детского батальона «Ахмат» может быть важной и полезной инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Детский „Ахмат“ должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли как играли в детстве „в войнушку“, а кто постарше в — „Зарницу“? Так устроены мальчики», — написал Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале . Он отметил, что после выхода из детского «Ахмата» люди станут «настоящими государственниками». По словам депутата, «Ахмат» является ярким примером для молодежи. Кузнецов заявил, что в спецназе царит братство, а не «показуха». Бойцы спецназа «Ахмат» принимают активное участие в спецоперации. Они участвуют в важных битвах за города, среди которых Клещеевка. Также среди военных «Ахмата» есть бывшие участники ЧВК «Вагнер», которая прекратила свое существование летом 2023 года.

Создание в России детского батальона «Ахмат» может быть важной и полезной инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Детский „Ахмат“ должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли как играли в детстве „в войнушку“, а кто постарше в — „Зарницу“? Так устроены мальчики», — написал Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале. Он отметил, что после выхода из детского «Ахмата» люди станут «настоящими государственниками». По словам депутата, «Ахмат» является ярким примером для молодежи. Кузнецов заявил, что в спецназе царит братство, а не «показуха». Бойцы спецназа «Ахмат» принимают активное участие в спецоперации. Они участвуют в важных битвах за города, среди которых Клещеевка. Также среди военных «Ахмата» есть бывшие участники ЧВК «Вагнер», которая прекратила свое существование летом 2023 года.