Депутат Госдумы Кузнецов предложил создать детский батальон «Ахмат»

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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Детский «Ахмат» должен быть не про войну, а про воспитание, заявил Дмитрий Кузнецов Фото:

Создание в России детского батальона «Ахмат» может быть важной и полезной инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Детский „Ахмат“ должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли как играли в детстве „в войнушку“, а кто постарше в — „Зарницу“? Так устроены мальчики», — написал Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале. Он отметил, что после выхода из детского «Ахмата» люди станут «настоящими государственниками».

По словам депутата, «Ахмат» является ярким примером для молодежи. Кузнецов заявил, что в спецназе царит братство, а не «показуха».

Бойцы спецназа «Ахмат» принимают активное участие в спецоперации. Они участвуют в важных битвах за города, среди которых Клещеевка. Также среди военных «Ахмата» есть бывшие участники ЧВК «Вагнер», которая прекратила свое существование летом 2023 года.

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Создание в России детского батальона «Ахмат» может быть важной и полезной инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Детский „Ахмат“ должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли как играли в детстве „в войнушку“, а кто постарше в — „Зарницу“? Так устроены мальчики», — написал Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале. Он отметил, что после выхода из детского «Ахмата» люди станут «настоящими государственниками». По словам депутата, «Ахмат» является ярким примером для молодежи. Кузнецов заявил, что в спецназе царит братство, а не «показуха». Бойцы спецназа «Ахмат» принимают активное участие в спецоперации. Они участвуют в важных битвах за города, среди которых Клещеевка. Также среди военных «Ахмата» есть бывшие участники ЧВК «Вагнер», которая прекратила свое существование летом 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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