В Челябинске ограничение троллейбусного движения продлили на две недели

В Челябинске продлили закрытие троллейбусного движения по улице Гагарина

01 февраля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Движение троллейбусов будет ограничено до 5 утра 13 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до 5 утра 13 февраля из-за затянувшегося ремонта контактной сети продлили ограничение движения троллейбусов под номерами 10 и 25, следующих в направлении Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Закрытие движения троллейбусов 10, 25 продлевается до 5 утра 13 февраля. На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ продолжают модернизацию контактной сети», — сообщили в ведомстве. Общественный транспорт №10 будет перенаправлен по маршруту: Парк Гагарина — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — «Солнечный берег». Троллейбус №25 проследует в направлении: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Об открытии движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.

В Челябинске до 5 утра 13 февраля из-за затянувшегося ремонта контактной сети продлили ограничение движения троллейбусов под номерами 10 и 25, следующих в направлении Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Закрытие движения троллейбусов 10, 25 продлевается до 5 утра 13 февраля. На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ продолжают модернизацию контактной сети», — сообщили в ведомстве. Общественный транспорт №10 будет перенаправлен по маршруту: Парк Гагарина — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — «Солнечный берег». Троллейбус №25 проследует в направлении: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Об открытии движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.