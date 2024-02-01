В Челябинске ограничение троллейбусного движения продлили на две недели

В Челябинске до 5 утра 13 февраля из-за затянувшегося ремонта контактной сети продлили ограничение движения троллейбусов под номерами 10 и 25, следующих в направлении Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Закрытие движения троллейбусов 10, 25 продлевается до 5 утра 13 февраля. На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ продолжают модернизацию контактной сети», — сообщили в ведомстве.
Общественный транспорт №10 будет перенаправлен по маршруту: Парк Гагарина — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — «Солнечный берег». Троллейбус №25 проследует в направлении: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Об открытии движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.