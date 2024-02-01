В Челябинске ограничение троллейбусного движения продлили на две недели

В Челябинске продлили закрытие троллейбусного движения по улице Гагарина
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Остановка общественного транспорта на площади Революции. Челябинск, троллейбус, остановка общественного транспорта, знак остановки общественного транспорта
Движение троллейбусов будет ограничено до 5 утра 13 февраля Фото:

В Челябинске до 5 утра 13 февраля из-за затянувшегося ремонта контактной сети продлили ограничение движения троллейбусов под номерами 10 и 25, следующих в направлении Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Закрытие движения троллейбусов 10, 25 продлевается до 5 утра 13 февраля. На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ продолжают модернизацию контактной сети», — сообщили в ведомстве.

Общественный транспорт №10 будет перенаправлен по маршруту: Парк Гагарина — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — «Солнечный берег». Троллейбус №25 проследует в направлении: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Об открытии движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.

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В Челябинске до 5 утра 13 февраля из-за затянувшегося ремонта контактной сети продлили ограничение движения троллейбусов под номерами 10 и 25, следующих в направлении Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Закрытие движения троллейбусов 10, 25 продлевается до 5 утра 13 февраля. На участке Гагарина от Харлова до Новороссийской подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ продолжают модернизацию контактной сети», — сообщили в ведомстве. Общественный транспорт №10 будет перенаправлен по маршруту: Парк Гагарина — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — «Солнечный берег». Троллейбус №25 проследует в направлении: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Об открытии движения в службе перевозчика пообещали сообщить дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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