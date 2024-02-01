Журналисты немецкого телеканала ARD приехали в Екатеринбург, чтобы провести опрос по поводу предстоящих президентских выборов. Их заметили в Ельцин Центре, рассказали читатели URA.RU.
«Мужчины задают вопросы по поводу выборов президента России, которые пройдут в марте. Ходят по двое», — делятся собеседники агентства.
Это не первый иностранный гость, который за последнее время посетил культурную площадку в честь первого президента России Бориса Ельцина. Летом 2022 года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис». Вместе с ним заведение посетили генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе.
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