В Ельцин Центре немецкие журналисты проводят опрос накануне выборов. Фото

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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
Ельцин Центр стал площадкой для проведения опроса Фото:

Журналисты немецкого телеканала ARD приехали в Екатеринбург, чтобы провести опрос по поводу предстоящих президентских выборов. Их заметили в Ельцин Центре, рассказали читатели URA.RU.

«Мужчины задают вопросы по поводу выборов президента России, которые пройдут в марте. Ходят по двое», — делятся собеседники агентства.

Это не первый иностранный гость, который за последнее время посетил культурную площадку в честь первого президента России Бориса Ельцина. Летом 2022 года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис». Вместе с ним заведение посетили генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе.

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Журналисты немецкого телеканала ARD приехали в Екатеринбург, чтобы провести опрос по поводу предстоящих президентских выборов. Их заметили в Ельцин Центре, рассказали читатели URA.RU. «Мужчины задают вопросы по поводу выборов президента России, которые пройдут в марте. Ходят по двое», — делятся собеседники агентства. Это не первый иностранный гость, который за последнее время посетил культурную площадку в честь первого президента России Бориса Ельцина. Летом 2022 года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис». Вместе с ним заведение посетили генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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