В Ельцин Центре немецкие журналисты проводят опрос накануне выборов. Фото

01 февраля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Ельцин Центр стал площадкой для проведения опроса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Журналисты немецкого телеканала ARD приехали в Екатеринбург, чтобы провести опрос по поводу предстоящих президентских выборов. Их заметили в Ельцин Центре, рассказали читатели URA.RU. «Мужчины задают вопросы по поводу выборов президента России, которые пройдут в марте. Ходят по двое», — делятся собеседники агентства. Это не первый иностранный гость, который за последнее время посетил культурную площадку в честь первого президента России Бориса Ельцина. Летом 2022 года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис». Вместе с ним заведение посетили генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Журналисты немецкого телеканала ARD приехали в Екатеринбург, чтобы провести опрос по поводу предстоящих президентских выборов. Их заметили в Ельцин Центре, рассказали читатели URA.RU. «Мужчины задают вопросы по поводу выборов президента России, которые пройдут в марте. Ходят по двое», — делятся собеседники агентства. Это не первый иностранный гость, который за последнее время посетил культурную площадку в честь первого президента России Бориса Ельцина. Летом 2022 года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис». Вместе с ним заведение посетили генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе.