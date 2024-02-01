ВОЗ прогнозирует всплеск онкозаболеваний в мире в ближайшие 26 лет

На 15 миллионов вырастет количество ежегодных онкологических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, этот произойдет к 2050 году. Тогда общее число новых больных каждый год будет находиться в районе 35 миллионов.
«Эксперты прогнозируют в 2050 году более 35 млн новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022 году. <…> Быстрорастущее глобальное бремя рака отражает как старение и рост населения, так и изменения в подверженности людей факторам риска», — заявили в
Отмечается, что к 2022 году было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака и почти 10 миллионов смертей. Было отмечено, что почти у каждого из пяти человек в течение жизни развивается один из видов заболевания. Табак, ожирение и загрязнение воздуха — основные причины.
Самым распространенным в 2022 году стал рак легких. После него в рейтинге находится рак молочной железы у женщин.
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