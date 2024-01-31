31 января 2024

Жители ЯНАО стали лидерами Всероссийского рейтинга ГТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Знаки отличия в прошлом году получили больше 78 тысяч ямальцев Фото:

Ямал впервые занял первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В тройке лидеров ЯНАО находится с 2022 года. Знаки отличия в прошлом году получили больше 78 тысяч ямальцев, сообщается на сайте правительства округа, знаки получили более 62 тысяч человек.

«По итогам трех последних месяцев округ впервые занял первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. В тройке лидеров Ямал держится с последней четверти 2022 года. По итогам третьего квартала прошлого года регион поднялся на вторую строчку», — сообщает пресс-служба со ссылкой на сайт ГТО.

В 2023 году нормативы ГТО сдали более 78 тысяч северян. Знаки получили более 62 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов бронзовый знак получила глава города Марина Трескова.

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Ямал впервые занял первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В тройке лидеров ЯНАО находится с 2022 года. Знаки отличия в прошлом году получили больше 78 тысяч ямальцев, сообщается на сайте правительства округа, знаки получили более 62 тысяч человек. «По итогам трех последних месяцев округ впервые занял первое место в рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. В тройке лидеров Ямал держится с последней четверти 2022 года. По итогам третьего квартала прошлого года регион поднялся на вторую строчку», — сообщает пресс-служба со ссылкой на сайт ГТО. В 2023 году нормативы ГТО сдали более 78 тысяч северян. Знаки получили более 62 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов бронзовый знак получила глава города Марина Трескова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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