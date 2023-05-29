29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Мэр из ЯНАО похвасталась знаком ГТО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача норм ГТО, активное долголетие, пенсионеры. Челябинская область, Миасс, значок гто
Марина Трескова получила бронзовый знак отличия комплекса ГТО Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов, бронзовый знак получила глава города Марина Трескова, о чем сообщила в соцсетях.

«Осенью рассказывала, как сдавала нормативы ГТО вместе с командой Администрации города. И вот наступил момент вручения заслуженных знаков, у меня — бронза», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова.

Она отметила, что сдача нормативов — это труд, далекий от простого увлечения фитнесом или спортивными играми. Она призвала земляков участвовать в сдаче норм, так как это отличный способ проверить свои возможности.

Ранее URA.RU рассказало, что Марина Трескова осенью 2022 года приняла участие в сдаче нормативов комплекса. В качестве льготы, обладатели знака ГТО смогут посещать тренажерные залы в Лабытнанги с 50% скидкой.

Марина Трескова получила заслуженный знак ГТО
Марина Трескова получила заслуженный знак ГТО
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов, бронзовый знак получила глава города Марина Трескова, о чем сообщила в соцсетях. «Осенью рассказывала, как сдавала нормативы ГТО вместе с командой Администрации города. И вот наступил момент вручения заслуженных знаков, у меня — бронза», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Она отметила, что сдача нормативов — это труд, далекий от простого увлечения фитнесом или спортивными играми. Она призвала земляков участвовать в сдаче норм, так как это отличный способ проверить свои возможности. Ранее URA.RU рассказало, что Марина Трескова осенью 2022 года приняла участие в сдаче нормативов комплекса. В качестве льготы, обладатели знака ГТО смогут посещать тренажерные залы в Лабытнанги с 50% скидкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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