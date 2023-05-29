Мэр из ЯНАО похвасталась знаком ГТО. Фото

30 мая 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Марина Трескова получила бронзовый знак отличия комплекса ГТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов, бронзовый знак получила глава города Марина Трескова, о чем сообщила в соцсетях. «Осенью рассказывала, как сдавала нормативы ГТО вместе с командой Администрации города. И вот наступил момент вручения заслуженных знаков, у меня — бронза», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Она отметила, что сдача нормативов — это труд, далекий от простого увлечения фитнесом или спортивными играми. Она призвала земляков участвовать в сдаче норм, так как это отличный способ проверить свои возможности. Ранее URA.RU рассказало, что Марина Трескова осенью 2022 года приняла участие в сдаче нормативов комплекса. В качестве льготы, обладатели знака ГТО смогут посещать тренажерные залы в Лабытнанги с 50% скидкой. Марина Трескова получила заслуженный знак ГТО Фото: страница Марины Тресковой, Вк

В Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов, бронзовый знак получила глава города Марина Трескова, о чем сообщила в соцсетях. «Осенью рассказывала, как сдавала нормативы ГТО вместе с командой Администрации города. И вот наступил момент вручения заслуженных знаков, у меня — бронза», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Она отметила, что сдача нормативов — это труд, далекий от простого увлечения фитнесом или спортивными играми. Она призвала земляков участвовать в сдаче норм, так как это отличный способ проверить свои возможности. Ранее URA.RU рассказало, что Марина Трескова осенью 2022 года приняла участие в сдаче нормативов комплекса. В качестве льготы, обладатели знака ГТО смогут посещать тренажерные залы в Лабытнанги с 50% скидкой.