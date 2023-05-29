В Лабытнанги (ЯНАО) состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Среди прочих спортсменов, бронзовый знак получила глава города Марина Трескова, о чем сообщила в соцсетях.
«Осенью рассказывала, как сдавала нормативы ГТО вместе с командой Администрации города. И вот наступил момент вручения заслуженных знаков, у меня — бронза», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова.
Она отметила, что сдача нормативов — это труд, далекий от простого увлечения фитнесом или спортивными играми. Она призвала земляков участвовать в сдаче норм, так как это отличный способ проверить свои возможности.
Ранее URA.RU рассказало, что Марина Трескова осенью 2022 года приняла участие в сдаче нормативов комплекса. В качестве льготы, обладатели знака ГТО смогут посещать тренажерные залы в Лабытнанги с 50% скидкой.
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