В Тюмени отремонтируют самый длинный мост через Туру

В Тюменской области по нацпроекту проведут ремонт четырех мостов и путепроводов
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Мост через реку Тура в районе Лесобазы. Тюмень, строительство моста, рабочие
За сезон дорожные службы обновят 280 метров моста на тюменской объездной Фото:

В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют самый длинный мост через Туру. Об этом в официальном telegram-канале сообщает главное управление строительства Тюменской области.

«В Тюменской области в этом году благодаря национальному проекту будут отремонтированы 2 путепровода и 2 моста. Самый протяженный из них — мост через Туру на обходе Тюмени. За сезон дорожные службы обновят покрытие на левом направлении моста на протяжении 283 погонных метра», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в текущем сезоне запланирован ремонт моста через реку Вагай в Аромашевском районе области. В общей сложности за 2024 год обновят почти 600 погонных метров покрытия на четырех дорожных сооружениях.

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В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют самый длинный мост через Туру. Об этом в официальном telegram-канале сообщает главное управление строительства Тюменской области. «В Тюменской области в этом году благодаря национальному проекту будут отремонтированы 2 путепровода и 2 моста. Самый протяженный из них — мост через Туру на обходе Тюмени. За сезон дорожные службы обновят покрытие на левом направлении моста на протяжении 283 погонных метра», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в текущем сезоне запланирован ремонт моста через реку Вагай в Аромашевском районе области. В общей сложности за 2024 год обновят почти 600 погонных метров покрытия на четырех дорожных сооружениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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