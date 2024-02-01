В Тюмени отремонтируют самый длинный мост через Туру

В Тюменской области по нацпроекту проведут ремонт четырех мостов и путепроводов

01 февраля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

За сезон дорожные службы обновят 280 метров моста на тюменской объездной Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют самый длинный мост через Туру. Об этом в официальном telegram-канале сообщает главное управление строительства Тюменской области. «В Тюменской области в этом году благодаря национальному проекту будут отремонтированы 2 путепровода и 2 моста. Самый протяженный из них — мост через Туру на обходе Тюмени. За сезон дорожные службы обновят покрытие на левом направлении моста на протяжении 283 погонных метра», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в текущем сезоне запланирован ремонт моста через реку Вагай в Аромашевском районе области. В общей сложности за 2024 год обновят почти 600 погонных метров покрытия на четырех дорожных сооружениях.

В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют самый длинный мост через Туру. Об этом в официальном telegram-канале сообщает главное управление строительства Тюменской области. «В Тюменской области в этом году благодаря национальному проекту будут отремонтированы 2 путепровода и 2 моста. Самый протяженный из них — мост через Туру на обходе Тюмени. За сезон дорожные службы обновят покрытие на левом направлении моста на протяжении 283 погонных метра», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в текущем сезоне запланирован ремонт моста через реку Вагай в Аромашевском районе области. В общей сложности за 2024 год обновят почти 600 погонных метров покрытия на четырех дорожных сооружениях.