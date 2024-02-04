04 февраля 2024

В ХМАО сократилась смертность на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году в Югре на производстве погибли 25 человек Фото:

В ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Статистику производственного травматизма раскрыл окружной Департамент труда и занятости населения.

«Число пострадавших со смертельным исходом в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 25 человек. В 2022 году число погибших на производстве — 35 человек, таким образом показатель снизился на 26,5%», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО.

По данным аналитиков, почти на 13% снизилось число несчастных случаев на производстве. В 2023 году в ХМАО произошло 109 инцидентов, а годом ранее — 125 происшествий. Травмы на производстве в прошлом году получили 136 человек.

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В ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Статистику производственного травматизма раскрыл окружной Департамент труда и занятости населения. «Число пострадавших со смертельным исходом в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 25 человек. В 2022 году число погибших на производстве — 35 человек, таким образом показатель снизился на 26,5%», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО. По данным аналитиков, почти на 13% снизилось число несчастных случаев на производстве. В 2023 году в ХМАО произошло 109 инцидентов, а годом ранее — 125 происшествий. Травмы на производстве в прошлом году получили 136 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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