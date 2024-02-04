В ХМАО сократилась смертность на производстве

В ХМАО на 26% сократилось число смертей на производстве. Статистику производственного травматизма раскрыл окружной Департамент труда и занятости населения.
«Число пострадавших со смертельным исходом в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год составило 25 человек. В 2022 году число погибших на производстве — 35 человек, таким образом показатель снизился на 26,5%», — указано в отчете Департамента на официальном сайте трудовой инспекции ХМАО.
По данным аналитиков, почти на 13% снизилось число несчастных случаев на производстве. В 2023 году в ХМАО произошло 109 инцидентов, а годом ранее — 125 происшествий. Травмы на производстве в прошлом году получили 136 человек.
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