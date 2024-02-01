В Ишимском районе Тюменской области простились с героем СВО. Фото

01 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Тюменец провел на передовой всего месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишимском районе простились с Вячеславом Томиловым, который выполнял задачи в рамках СВО. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района. «Сегодня в Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, разведчиком-снайпером Томиловым Вячеславом Андреевичем. Светлая память!», — говорится в сообщении. Известно, что Томилов родился в Ишимском районе в 1989 году. В ноябре 2023 года он заключил контракт и отправился на передовую. Там служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года. Фото — официальный канал администрации Ишимского района, https://t.me/ishim_mr

В Ишимском районе простились с Вячеславом Томиловым, который выполнял задачи в рамках СВО. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района. «Сегодня в Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, разведчиком-снайпером Томиловым Вячеславом Андреевичем. Светлая память!», — говорится в сообщении. Известно, что Томилов родился в Ишимском районе в 1989 году. В ноябре 2023 года он заключил контракт и отправился на передовую. Там служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.