В Ишимском районе Тюменской области простились с героем СВО. Фото

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Акция свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Тюменец провел на передовой всего месяц Фото:

В Ишимском районе простились с Вячеславом Томиловым, который выполнял задачи в рамках СВО. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района.

«Сегодня в Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, разведчиком-снайпером Томиловым Вячеславом Андреевичем. Светлая память!», — говорится в сообщении.

Известно, что Томилов родился в Ишимском районе в 1989 году. В ноябре 2023 года он заключил контракт и отправился на передовую. Там служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.

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В Ишимском районе простились с Вячеславом Томиловым, который выполнял задачи в рамках СВО. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района. «Сегодня в Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, разведчиком-снайпером Томиловым Вячеславом Андреевичем. Светлая память!», — говорится в сообщении. Известно, что Томилов родился в Ишимском районе в 1989 году. В ноябре 2023 года он заключил контракт и отправился на передовую. Там служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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