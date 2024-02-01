Тюменец провел на передовой всего месяц
В Ишимском районе простились с Вячеславом Томиловым, который выполнял задачи в рамках СВО. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Ишимского района.
«Сегодня в Ишимском районе состоялось прощание с рядовым, разведчиком-снайпером Томиловым Вячеславом Андреевичем. Светлая память!», — говорится в сообщении.
Известно, что Томилов родился в Ишимском районе в 1989 году. В ноябре 2023 года он заключил контракт и отправился на передовую. Там служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.